جيل جديد أوسطياً يرسم ملامح العمل الخيري بـشفافية وابتكار

يشهد الشرق الأوسط تحولاً جذرياً في مجال العمل الخيري، يقوده جيل جديد من المتوقع أن يرث تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠. هؤلاء الشباب المحسنون يبتعدون عن التقاليد، ويتبنون الشفافية والتعاون، ويركزون جاهدين على التأثير. يشجعهم انفتاحهم على استكشاف أساليب عطاء غير تقليدية، إلى جانب التبرعات التقليدية أو بدلاً منها.

تشير الأبحاث إلى أن أكثر من 45% من فاعلي الخير من الجيل القادم في الشرق الأوسط يتقبلون الأساليب المبتكرة، مثل استخدام صناديق التمويل الموجهة من المانحين، والانخراط في الاستثمار المؤثر، والمشاركة في الإقراض الأصغر. تقود النساء هذه الجهود، حيث يُعطين الأولوية للمبادرات الشعبية، ويتحدين الوضع الراهن لنماذج التمويل. تشهد المنطقة طفرة في الشراكات بين القطاعات، مما يوحد الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحفيز التغيير الاجتماعي واسع النطاق.

وبينما يدافع هذا الجيل الديناميكي عن الأساليب غير التقليدية ويعزز الحوار بين الأجيال، فإنه يعيد تعريف العمل الخيري لمعالجة التحديات الحرجة في عصرنا.

الوجه المتغير للأعمال الخيرية

أظهرت الأبحاث أن 35% من جيل طفرة المواليد يعتبرون أنفسهم من فاعلي الخير، مقابل 74% من جيل الألفية. وخاصةً في عائلات الشرق الأوسط، نشهد بشكل متزايد تولي الجيل الصاعد مناصب قيادية في العطاء داخل عائلاتهم. فهم يتبنون تعريفًا أوسع للعمل الخيري يتجاوز مجرد التبرعات: فهم يفكرون في التبرع بوقتهم ومواهبهم، مستغلين شبكاتهم الاجتماعية وفئات أصولهم المختلفة لدعم القضايا التي يشغفون بها، مع تبنيهم للابتكار. كما أنهم يحددون متى تبرز الحاجة إلى أدوات جديدة لتحقيق أهداف التأثير العالمي.

إن ازدياد عدد النساء الثريات المحسنات يعني توجيه المزيد من الأموال نحو قضايا ربما كانت مهمشة أو تعاني من نقص التمويل في السابق. وكثيرًا ما نلاحظ اتجاهات بين المحسنات اللواتي نعمل معهن: فالنساء حريصات على التعلم من أقرانهن؛ وهنّ أكثر ميلًا للعطاء على المدى الطويل؛ وهنّ منفتحات على المخاطرة في أعمالهن الخيرية، وينخرطن في تعليم وأبحاث قيّمة قبل تقديم تبرعات بملايين الدولارات.

بالنسبة لأولئك الذين يخوضون هذا العصر الجديد من العمل الخيري، نقدم لكم دليلاً أدناه لمساعدتكم في اكتشاف هدفكم الخيري واتخاذ الخطوات الأولى في رحلتكم:

العثور على هويتك الخاصة

يبدأ بناء مسارك الخاص في عطاء عائلتك بفهم الإرث الخيري الغني الذي شكّل قيم عائلتك وتاريخها. سيُرشد هذا الأساس مساعيك الخيرية الشخصية، مما يسمح لك بالبناء على ما سبق. إن المشاركة في نقاشات مفتوحة مع عائلتك حول تاريخ عطائهم وقيمهم تُقدم لك رؤى قيّمة وتُلهمك لتقديم وجهات نظر جديدة. من خلال المشاركة في المجالس الخيرية، أو التطوع، أو مناصرة قضايا تُلامس وجدانك، يمكنك تحديد فرص لتوسيع نطاق تأثيرك. بالإضافة إلى ذلك، فكّر في إنشاء صندوق منفصل أو تخصيص جزء من ميزانية عائلتك الخيرية لتحقيق أهدافك الخيرية الشخصية. ستساعدك هذه الأنشطة على بناء هوية خيرية فريدة مع تكريم إرث عائلتك وتعزيزه.