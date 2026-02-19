جولة هندية ناجحة تضع جامعات دبي أولوية للمغتربين

“تقدم دبي للطلاب الدوليين أكثر من مجرد شهادة – إنها تقدم فرصة. فمن خلال الجامعات المعترف بها عالميًا، والروابط الصناعية القوية، والبيئة الآمنة والمتنوعة والموجهة نحو المستقبل، يمكن للطلاب متابعة تعليم يتوافق مع طموحاتهم مع بناء المهارات التي تساهم في اقتصاد دبي’ ونموها على المدى الطويل. تعمل استراتيجيتنا للتعليم 33 على تشكيل نظام بيئي حيث يجتمع التعلم والابتكار والخبرة الواقعية معًا، مما يمكّن الطلاب من النجاح في مشهد عالمي متغير.”