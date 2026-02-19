جولة هندية ناجحة تضع جامعات دبي أولوية للمغتربين

اختتم معرض وجهة دبي، المتوافق مع مبادرة "ادرس في دبي" الرائدة لحكومة دبي’ لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة تعليمية عالمية، بنجاح جولته الترويجية الثانية متعددة المدن في الهند لعام 2026، مستفيدًا من الزخم القوي والمشاركة التي تولدت خلال نسخته الافتتاحية.
عرضت الجولة الترويجية النظام البيئي للتعليم العالي الديناميكي والمتوسع بسرعة في دبي’ عبر المدن الهندية الرئيسية، وربطت الطلاب المحتملين والعائلات بالجامعات المعترف بها دوليًا، والحرم الجامعية ذات المستوى العالمي، والمسارات الأكاديمية والمهنية المتنوعة — كل ذلك ضمن واحدة من أكثر مدن العالم’ تركيزًا على المستقبل.
مبادرة "ادرس في دبي" هي شراكة حكومية بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، ومجموعة تيكوم، واقتصاد دبي والسياحة (DET)، وتعمل بشكل جماعي لتعزيز مكانة دبي’ كوجهة دراسية مفضلة للطلاب الدوليين.
نظم معرض وجهة دبي، الذي أشرفت عليه شركة براند جرايسكيل (Brand Grayscale)، وهي شركة تسويق فعاليات وتجارب مقرها دبي، كمنصة استراتيجية جمعت مؤسسات التعليم العالي في دبي’ مع الطلاب المحتملين وأولياء الأمور ومستشاري التعليم في جميع أنحاء الهند.
سلطت الجولة الترويجية الضوء على عرض القيمة الفريد لدبي’ للطلاب، حيث تجمع بين البرامج المعتمدة عالميًا، والروابط الصناعية القوية، وفرص العمل بعد الدراسة، وبيئة آمنة ومرحبة، وتجربة طلابية نابضة بالحياة ومتعددة الثقافات. بفضل قربها الجغرافي من الهند ونظام التأشيرات الصديق للطلاب، تواصل دبي تقديم تجربة تعليم دولي قريبة من الوطن للطلاب الهنود.
تعليقًا على الإطار الأكاديمي وتجربة الطلاب في دبي’، قال الدكتور وافي داوود، الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية الاستراتيجية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA):
“تقدم دبي للطلاب الدوليين أكثر من مجرد شهادة – إنها تقدم فرصة. فمن خلال الجامعات المعترف بها عالميًا، والروابط الصناعية القوية، والبيئة الآمنة والمتنوعة والموجهة نحو المستقبل، يمكن للطلاب متابعة تعليم يتوافق مع طموحاتهم مع بناء المهارات التي تساهم في اقتصاد دبي’ ونموها على المدى الطويل. تعمل استراتيجيتنا للتعليم 33 على تشكيل نظام بيئي حيث يجتمع التعلم والابتكار والخبرة الواقعية معًا، مما يمكّن الطلاب من النجاح في مشهد عالمي متغير.”
من خلال معرض وجهة دبي، شاركت المؤسسات المشاركة في تفاعلات فردية منسقة، ومناقشات منظمة، وجلسات معلومات مركزة، مما قدم للطلاب وأولياء الأمور رؤى متعمقة حول الفرص الأكاديمية والحياة الطلابية في دبي.
أقيمت الجولة الترويجية في الهند 2026 في ثلاث مدن:
كولكاتا – 2 فبراير 2026
بوني – 4 فبراير 2026
بوبال – 8 فبراير 2026
الجامعات المشاركة
American University in Dubai
De Montfort University
Amity University
Middlesex University
Murdoch University
Synergy University
Plekhanov University
SKEMA Business School
University of Birmingham
MAHE – Manipal Academy of Higher Education
Curtin University
Symbiosis
University of Wollongong