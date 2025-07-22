جواز سفر المنطقة الحرة الواحدة بدبي: "لويس فيتون" أول عضو مؤسس

تضم دبي أكثر من عشرين منطقة حرة، صُممت كل منها لتلبية احتياجات قطاعات مختلفة، مثل الإعلام والتجارة والتعليم وغيرها، مسجلةً تجارةً بمليارات الدراهم. وتوفر المناطق الحرة في دبي ملكيةً أجنبية كاملةً وإعفاءاتٍ ضريبيةً للشركات العاملة فيها. وتُسهم هذه المناطق الحرة مساهمةً كبيرةً في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي نمت بنسبة 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 835 مليار درهم.