أعمال

جواز سفر المنطقة الحرة الواحدة بدبي: "لويس فيتون" أول عضو مؤسس

يتيح البرنامج للشركات المرخصة في منطقة حرة واحدة الاستفادة من المرافق الموجودة في المناطق الحرة الأخرى في جميع أنحاء الإمارة دون الحاجة إلى ترخيص إضافي.
الصورة: ون سنترال/ سلطة مركز دبي التجاري العالمي

الصورة: ون سنترال/ سلطة مركز دبي التجاري العالمي

تاريخ النشر

أطلقت دبي يوم الثلاثاء مبادرة "جواز المنطقة الحرة الواحدة"، التي تتيح للشركات العمل في جميع المناطق الحرة في الإمارة بموجب ترخيص واحد. ويسهم هذا البرنامج، الذي أطلقه مجلس المناطق الحرة في دبي، في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بشكل كبير، ويساعد على تسهيل توسيع الأعمال في المناطق الاقتصادية بدبي.

أصبحت العلامة التجارية العالمية الفاخرة لويس فيتون أول عضو مؤسسي يستفيد من هذه المبادرة، حيث ستحافظ الآن على عمليات مستودعاتها في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) بينما تنشئ مكتبها الرئيسي في ون زعبيل، وهو جزء من المنطقة الحرة بمركز دبي التجاري العالمي.

وتم إنجاز التوسعة خلال خمسة أيام فقط، ما يعكس كفاءة دبي في تسهيل تراخيص الأعمال.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

قال الدكتور جمعة المطروشي، الأمين العام المساعد لمجلس المناطق الحرة بدبي: "يُعدّ جواز سفر المنطقة الحرة الواحد مبادرةً تحويليةً تُرسّخ مكانة دبي كقوة اقتصادية عالمية. ومن خلال تمكين الشركات من التوسع بسلاسة عبر مناطقنا الحرة عالمية المستوى، فإننا نُرسّخ سمعة دبي كوجهة استثمارية رائدة. ويُجسّد انضمام لويس فويتون السريع والناجح من خلال هذا البرنامج كفاءة وجاذبية الإطار التنظيمي لدبي للشركات الدولية".

تضم دبي أكثر من عشرين منطقة حرة، صُممت كل منها لتلبية احتياجات قطاعات مختلفة، مثل الإعلام والتجارة والتعليم وغيرها، مسجلةً تجارةً بمليارات الدراهم. وتوفر المناطق الحرة في دبي ملكيةً أجنبية كاملةً وإعفاءاتٍ ضريبيةً للشركات العاملة فيها. وتُسهم هذه المناطق الحرة مساهمةً كبيرةً في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي نمت بنسبة 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، لتصل إلى 835 مليار درهم.

قال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمناطق الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: "يُظهر نجاح انضمام لويس فيتون إلى مبادرة "جواز سفر المنطقة الحرة الواحدة" على مستوى المدينة جودة الشركات التي تواصل دبي استقطابها والتزامنا بتعزيز بيئة أعمال فعّالة. ويُعزز قرار الشركة بتوسيع عملياتها إلى المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي من جافزا الثقة الدولية بمنظومة الأعمال في دبي".

وقال إن هذا البرنامج يعزز جاذبية دبي للشركات العالمية من خلال تمكين العمليات السلسة في جميع المناطق الحرة بالمدينة.

وقالت آمنة آل علي نائب الرئيس للتراخيص والتسجيل في المناطق الحرة لجبل علي إن البرنامج يمكّن الشركات المرخصة في منطقة حرة واحدة من الاستفادة من المرافق الموجودة في المناطق الحرة الأخرى في جميع أنحاء الإمارة دون الحاجة إلى ترخيص إضافي.

دبي: قرار جديد يسمح لشركات المناطق الحرة بالتوسع في البر الرئيسي. دبي: ما هي شروط عمل حاملي التأشيرة الذهبية في المنطقة الحرة بالإمارة؟ أبوظبي: هل تملك شركة في المنطقة الحرة؟ إليك كيفية الحصول على ترخيص مزدوج.
Dubai

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com