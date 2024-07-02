جهاز محمول لملابس خالية من التجعد أثناء السفر

تم تصميم جهاز البخار المحمول من سلسلة 3000 ليكون خفيف الوزن وصغير الحجم وقابل للطي، مما يضمن سهولة الاستخدام والتخزين. يتم تسخينه خلال 30 ثانية فقط باستخدام مؤشر ضوئي مدعوم بقوة 1000 واط لتوفير ما يصل إلى 20 جم/الدقيقة من البخار المستمر. يلغي جهاز البخار هذا الحاجة إلى طاولة الكي، مما يوفر الوقت والمتاعب. يتميز بخزان مياه قابل للفك بسعة 120 مل لسهولة إعادة تعبئته ويمكنه تبخير ما يصل إلى زي واحد لكل تعبئة. يقتل جهاز البخار 99.9% من البكتيريا وينعش الملابس من خلال إزالة الروائح وتقليل الحاجة إلى الغسيل، بالتالي إطالة عمر الملابس. كما أنه آمن على جميع الأقمشة القابلة للكي دون التعرض لخطر الاحتراق، ويحتوي على لوحة بخار معدنية للحصول على نتائج أفضل ويأتي مع حقيبة تخزين في المنزل أو أثناء السفر.