جني الأرباح يهبط بأسعار الذهب..وعيار 24 عند 550 درهماً

تراجعت أسعار الذهب في دبي وعالمياً صباح يوم الخميس، وذلك بعد تسجيل مستويات قياسية في الجلسات السابقة، حيث أدت عمليات جني الأرباح وهدوء النبرة الجيوسياسية إلى تراجع الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً.1

ووفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، جرى تداول سعر الذهب من عيار 24 قيراط عند 553.0 درهماً للجرام، بانخفاض قدره نحو درهمين للجرام الواحد.

أما الذهب من عيار 22 قيراط فقد انخفض سعره إلى 512.25 درهماً للجرام. وبالنسبة للأعيرة الأخرى، فقد بيع عيار 21 قيراط بسعر 491 درهماً، وعيار 18 قيراط بسعر 421 درهماً، وعيار 14 قيراط بسعر 328.25 درهماً للجرام. وعلى الصعيد العالمي، جرى تداول الذهب الفوري عند 4,590 دولاراً، بانخفاض قدره 0.8% بحلول الساعة 9 صباحاً بتوقيت الإمارات.

لا يزال المعدن الثمين يحظى بطلب قوي، حيث وصل إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء.

وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سينشري فاينانشال": "عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع التوقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام. وفي الوقت نفسه، أدت المخاوف المتزايدة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي — عقب تقارير عن إجراءات قانونية محتملة ضد رئيسه جيروم باول — إلى زعزعة استقرار أسواق الفائدة والضغط على الدولار الأمريكي".

وأضاف فاليشا: "لا تزال التوترات الجيوسياسية مرتفعة؛ حيث أدت الاحتجاجات العنيفة في إيران، والضغوط الأمريكية المتجددة على فنزويلا، والتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة مرتبطة بطهران، والنزاع المستمر في أوكرانيا، إلى زيادة حالة عدم اليقين ودفع الطلب على الأصول المحصنة من النتائج السياسية".

ومن الناحية الفنية، ذكر كبير مسؤولي الاستثمار في "سينشري فاينانشال" أن الذهب قد يواجه مقاومة بالقرب من 4,675 دولاراً، بناءً على خط الاتجاه الذي يربط القمم المسجلة في 27 أكتوبر، و13 نوفمبر، و26 ديسمبر 2025. بينما يقع مستوى الدعم عند حوالي 4,550 دولاراً، وهو مستوى تم اختباره سابقاً.