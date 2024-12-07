جزيرة ياس بأبوظبي تتجاوز "ديزني لاند" في جذب الزوار
استقطبت جزيرة ياس في أبوظبي في العام الماضي عدداً من الضيوف يفوق عدد زوار المتنزهين الترفيهيين في "ديزني لاند" في كاليفورنيا مجتمعين، ما يجعلها ثاني أكثر مجمع ترفيهي ذي طابع خاص زيارةً في العالم، وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا.
وأعلنت شركة ميرال المشغلة لجزيرة ياس في سوق السفر العربي هذا العام أن الجزيرة استقبلت 34 مليون زائر العام الماضي. واستقبلت ديزني لاند - التي افتتحها والت ديزني نفسه في عام 1955 - ومنتزه كاليفورنيا أدفنتشر الترفيهي (الذي افتتح بعد 46 عامًا)، 27.3 مليون زائر وفقًا لأحدث تقرير عن حضور المعالم السياحية العالمية من جمعية الترفيه ذات الطابع الخاص (TEA).
وارتفع إجمالي إيرادات جزيرة ياس بنسبة 38% عن العام السابق، وكان ذلك ثمرة استراتيجية توسع مخططة بعناية وضعها الرئيس التنفيذي لشركة ميرال محمد الزعابي. وبدأت هذه الاستراتيجية في عام 2010 بافتتاح عالم فيراري أبوظبي الذي تسارعت شعبيته بفضل مجموعة من الألعاب عالية الأداء، بما في ذلك فورمولا روسا، أسرع أفعوانية في العالم.
وفي عام 2013، انضمت إليها ياس ووتروورلد، وهي حديقة مائية تضم أفعوانية تتنقل بين المنزلقات. وفي العام التالي، بلغ عدد الحضور السنوي لعالم فيراري مليون شخص، وسرعان ما حصلت ميرال على لمسة سحرية أخرى. وجاء ذلك في عام 2018 مع افتتاح عالم وارنر براذرز أبوظبي.
وارتفع عدد زوار عالم وارنر براذرز بنسبة 6.1% إلى 1.8 مليون في عام 2023، مما يجعله أول منتزه ترفيهي في الشرق الأوسط يظهر على قائمة TEA العالمية. وفي مايو/أيار من العام الماضي، افتُتح أول فرع دولي لـ SeaWorld في جزيرة ياس واستقطب 1.4 مليون زائر في أول 12 شهرًا له، وفقًا للزعابي.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد.
يقع بجوار عالم فيراري مركز كلايمب للأنشطة الذي يضم أطول جدار تسلق صناعي داخلي في العالم وأكبر نفق هوائي للقفز بالمظلات في الداخل. ويرتبط كلايمب وعالم فيراري بمركز ياس مول الذي يعد الأكبر في أبوظبي ويضم أكثر من 370 متجراً و68 مطعماً. كما تضم الجزيرة شاطئاً بطول 400 متر و10 فنادق وساحة تتسع لـ 18 ألف شخص ومرسى وحلبة سباق الجائزة الكبرى وملعب ياس لينكس للغولف حيث تقام إحدى جولات بطولة بي جي إيه الأوروبية.
وعلى النقيض من ذلك، لا يضم منتجع ديزني لاند سوى ثلاثة فنادق في الموقع، في حين يضم حي الترفيه 22 متجراً و27 مطعماً فقط. وقد تم تقييد نموه حيث يقع الموقع الذي تبلغ مساحته 490 فداناً في وسط مدينة أنهايم، في حين أن ياس عبارة عن جزيرة اصطناعية تبلغ مساحتها 6208 فداناً مخصصة لمناطق الجذب الترفيهية.
تجربة شاملة وغامرة
وفي مقابلة سابقة، كشف الزعابي أن جزيرة ياس "تم تطوير 60% منها بالفعل، وما زال هناك 40% متبقية". وأضاف أن هدفه هو أن تكون جزيرة ياس "تجربة شاملة وغامرة حيث يوجد ما يناسب الجميع".
لا يجتذب كل متنزه ترفيهي في جزيرة ياس سوى جزء ضئيل من الزوار الذين يتدفقون عبر بوابات الدخول إلى كاليفورنيا أدفنتشر وديزني لاند. فقد زار 10 ملايين زائر كاليفورنيا أدفنتشر العام الماضي، بينما بلغ عدد زوار ديزني لاند 17.3 مليون زائر، ما يجعلها ثاني أكثر المتنزهات الترفيهية زيارة في العالم بعد نظيرتها في أورلاندو، ماجيك كينجدوم.
ولكن جزيرة ياس، مثل ديزني لاند، تروج لنفسها باعتبارها منتجعاً، وعند مقارنة إجمالي عدد زوار معالمها السياحية، فإن أبوظبي تتصدر القائمة. والواقع أن عدد زوار جزيرة ياس في العام الماضي تجاوز إجمالي عدد الزوار الذين زاروا "أناهايم" نفسها والذي بلغ 25.8 مليون زائر.
في وقت سابق من هذا العام، حذرت ديزني المستثمرين من نقص نمو الحضور في منتزهاتها الترفيهية في الولايات المتحدة والذي تزامن مع ارتفاع أسعار التذاكر. وجد استطلاع أجراه موقع LendingTree لمقارنة الأسعار في عام 2023 أن 60 في المائة من الأشخاص الذين لم يسبق لهم زيارة منتزه ديزني قالوا إن التكلفة كانت السبب الرئيسي. في أكتوبر، ارتفعت أسعار التذاكر اليومية الأساسية في ديزني لاند بنحو 6 في المائة مما دفعها إلى تجاوز علامة 200 دولار (735 درهمًا إماراتيًا) لأول مرة.
في المقابل، يبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد إلى إحدى المتنزهات الترفيهية في جزيرة ياس 94 دولاراً فقط (345 درهماً إماراتياً)، بينما تبلغ تكلفة الدخول إلى الحديقة المائية أقل من ذلك.
"نهدف إلى المزيد"
ولكن جزيرة ياس لا تكتفي بما حققته من نجاحات، حيث قال الزعابي إن هدفه هو "زيادة مدة الإقامة. هدفنا هو تحقيق 2.3 يوم لزوار الترفيه. هذا هو هدفنا التالي. نحن الآن في حدود 2 يوم وأعتقد أننا نريد الوصول إلى 2.3. ثم بمجرد أن نصل إلى هذا الرقم، سنسعى إلى المزيد. إذا كان هناك ما يكفي من عوامل الجذب والمرافق هنا، فيمكنك تبرير الإقامة لفترة أطول".
وفي أكتوبر/تشرين الأول، افتتحت فيراري وورلد حلبة جديدة للرياضات الإلكترونية تضم 20 جهاز محاكاة سباقات عالي المواصفات. وفي العام المقبل، سيأتي دور ياس ووتروورلد عندما تفتتح 18 منطقة جذب جديدة بما في ذلك أعلى منزلق مائي في الإمارات العربية المتحدة.
وربما يأتي التطور الأكثر إثارة بعد ذلك مع إضافة أرض "هاري بوتر" إلى عالم وارنر براذرز.
وتستخدم شركة ديزني أيضًا كل حيلة في كتابها السحري للتغلب على المنافسة. وتجري حاليًا توسعات كبرى في منتجعاتها الستة حول العالم، ومن المقرر إضافة 157 فدانًا إلى ديزني لاند.
كل ما يتقدم على ياس هو مجمع والت ديزني وورلد في أورلاندو والذي يضم أربعة منتزهات ترفيهية اجتذبت ما مجموعه 48.8 مليون زائر العام الماضي. وإذا استمر النمو السريع لجزيرة ياس، فقد لا يكون موقعها على رأس القائمة بعيداً.