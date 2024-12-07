جزيرة ياس بأبوظبي تتجاوز "ديزني لاند" في جذب الزوار

في وقت سابق من هذا العام، حذرت ديزني المستثمرين من نقص نمو الحضور في منتزهاتها الترفيهية في الولايات المتحدة والذي تزامن مع ارتفاع أسعار التذاكر. وجد استطلاع أجراه موقع LendingTree لمقارنة الأسعار في عام 2023 أن 60 في المائة من الأشخاص الذين لم يسبق لهم زيارة منتزه ديزني قالوا إن التكلفة كانت السبب الرئيسي. في أكتوبر، ارتفعت أسعار التذاكر اليومية الأساسية في ديزني لاند بنحو 6 في المائة مما دفعها إلى تجاوز علامة 200 دولار (735 درهمًا إماراتيًا) لأول مرة.