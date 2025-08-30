جزيرة المرجان تتألق بأول مساكن "شيراتون" فاخرة في الخليج

أعلنت شركة آتارا للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية بارزة مع مجموعة ماريوت العالمية لافتتاح مشروع المساكن في منتجع شيراتون جزيرة المرجان، ليكون أول مشروع سكني يحمل علامة "شيراتون" في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقام المشروع في جزيرة المرجان برأس الخيمة، ويمثل توسعاً لشركة آتارا نحو مجال تطوير العقارات الفاخرة. ويرتبط المشروع مباشرةً بمنتجع شيراتون جزيرة المرجان، ويتألف من 141 وحدة سكنية فاخرة على الواجهة البحرية. وقد أُبرمت الاتفاقية بحضور شخصيات بارزة من "شركة مرجان" و"ماريوت"، من بينهم المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان، الذي حضر إلى جانب إدارة آتارا للاحتفال بهذا الإنجاز الفريد.
ويمثل هذا المشروع الرائد الخطوة الأهم ضمن محفظة آتارا المتنامية، حيث يعكس التحول الاستراتيجي للشركة نحو مشاريع التطوير الأساسية. وتخطط آتارا لتشييد مشاريع تتجاوز مساحتها المليون قدم مربع خلال العامين القادمين، مما يشكل محطة مفصلية في مسار تطورها. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى سجل ناجح يتضمن مبيعات كاملة لمشاريع فاخرة في مواقع بارزة بدبي مثل: جزيرة جميرا بيرل، وجزيرة لا مير الجنوبية، وجزر دبي. ويعد التعاون مع "ماريوت العالمية" معياراً جديداً في أسلوب المعيشة الراقية، ويعزز مكانة آتارا كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة.
وقال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: "يسرنا الترحيب بشركة أتارا للتطوير العقاري ومشروع "ذا ريزيدنسز" في منتجع شيراتون جزيرة المرجان في مجتمعنا النابض بالحياة". وأضاف: "يقع هذا المشروع على شواطئ جزيرة المرجان المميزة، ويعكس مستوى المشاريع العالمية التي نتصورها لوجهتنا. ومن خلال الجمع بين خبرة أتارا في مجال المساكن الفاخرة وإرث شيراتون العريق في مجال الضيافة المتميزة، يقدم المشروع عرضًا مميزًا لكل من السكان والمستثمرين، مما يعزز مكانة جزيرة المرجان كوجهة ساحلية رائدة في المنطقة. ونتطلع إلى رؤية هذا المشروع الرائد يُبصر النور".
لا يزال النمو المتوقع لجزيرة المرجان عامل جذب هائل للمشترين والمستثمرين، ليس فقط بفضل ازدهار سوق العقارات السكنية، بل أيضًا بفضل الطفرة في قطاعي السياحة والضيافة. ويسير اقتصاد رأس الخيمة على الطريق الصحيح لتحقيق نمو بمعدل 4% سنويًا بين عامي 2024 و2027*، مما يمهد الطريق لظهور بعض من أكبر الأسماء في قطاعي الضيافة والعقارات.
باعتبارها واحدة من عدد محدود من الوحدات السكنية التي تحمل علامة شيراتون حول العالم، تُقدم "ذا ريزيدنسز" في منتجع شيراتون جزيرة المرجان فرصةً نادرةً لعيش حياةٍ راقية على الواجهة البحرية. يتميز هذا المشروع الشاطئي بهندسة معمارية عصرية، وديكورات داخلية أنيقة، وأكثر من 50 مرفقًا عالمي المستوى، وخدمات ضيافة داخلية بامتياز من شركة أتارا للتطوير، مما يضمن للسكان والضيوف تجربة معيشةٍ أشبه بالمنتجعات تعكس معايير علامة شيراتون. تُجسد هذه الوحدات السكنية نهج شيراتون التصميمي الرائع، بمساحاتٍ انسيابية ومألوفة، صُممت بأسلوبٍ مميز. بدعمٍ من فريق البناء الداخلي في أتارا، يُنفذ كل عنصر من عناصر المشروع بدقةٍ متناهية، من دقة البناء إلى أدق التفاصيل، بما يعكس أعلى معايير الجودة والرقي.
قال أوميد بازاروف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أتارا للتطوير: "يُمثل هذا المشروع الرائد بالنسبة لأتارا لحظةً فارقةً في ترسيخ هويتنا في سوق العقارات الإماراتي، وهو مشروعٌ يتجاوز حدود البناء التقليدي". وأضاف: "يمهد هذا المشروع الطريق لمستقبلٍ قائمٍ على مواقع استراتيجية مميزة وفخامةٍ فائقة، مما يُميزنا في ظلّ بيئةٍ تنافسية. إنه ليس مجرد مشروعنا الأول، بل يُمثّل فصلاً جديداً نبني فيه أنظمةً متكاملةً لأسلوب الحياة، لا مجرد منازل. تعكس رؤيتنا لمشروع "ذا ريزيدنسز" في شيراتون جزيرة المرجان تطلعات عملائنا الكرام وما يصبون إليه حقاً - مشروعٌ رائدٌ يُقدّم تجربةً يتطلعون إليها بثقة".
قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط والفخامة، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ماريوت الدولية: "تُمثل شقق شيراتون ريزيدنسز في منتجع جزيرة المرجان إنجازًا استراتيجيًا هامًا في محفظة مشاريعنا السكنية العالمية. وبصفتها أول شقق شيراتون ريزيدنسز في دول مجلس التعاون الخليجي، ستُعزز هذه العلامة التجارية تاريخها العريق في الخدمة وإرثها في تعزيز العلاقات. ويسعدنا التعاون مع شركة أتارا للتطوير لتجسيد هذه الرؤية وتقديم تجربة شيراتون التي تُجسد شعورًا بالانتماء والإنجاز والرضا لدى السكان."