جزيرة المرجان تتألق بأول مساكن "شيراتون" فاخرة في الخليج

باعتبارها واحدة من عدد محدود من الوحدات السكنية التي تحمل علامة شيراتون حول العالم، تُقدم "ذا ريزيدنسز" في منتجع شيراتون جزيرة المرجان فرصةً نادرةً لعيش حياةٍ راقية على الواجهة البحرية. يتميز هذا المشروع الشاطئي بهندسة معمارية عصرية، وديكورات داخلية أنيقة، وأكثر من 50 مرفقًا عالمي المستوى، وخدمات ضيافة داخلية بامتياز من شركة أتارا للتطوير، مما يضمن للسكان والضيوف تجربة معيشةٍ أشبه بالمنتجعات تعكس معايير علامة شيراتون. تُجسد هذه الوحدات السكنية نهج شيراتون التصميمي الرائع، بمساحاتٍ انسيابية ومألوفة، صُممت بأسلوبٍ مميز. بدعمٍ من فريق البناء الداخلي في أتارا، يُنفذ كل عنصر من عناصر المشروع بدقةٍ متناهية، من دقة البناء إلى أدق التفاصيل، بما يعكس أعلى معايير الجودة والرقي.