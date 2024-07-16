جزيرة السينية: وجهة سياحية جديدة فاخرة بأم القيوين

وقع بي إن سي مينون، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة شوبا والشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، العضو المنتدب لشركة أم القيوين العقارية، اتفاقية المشروع الضخم في الديوان الأميري بحضور سموالشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

ولم يتم الكشف عن تكلفة المشروع وعدد الوحدات السكنية وغيرها من التفاصيل.