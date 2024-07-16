جزيرة السينية: وجهة سياحية جديدة فاخرة بأم القيوين
كشفت شركة شوبا العقارية، الشركة الرائدة في تطوير العقارات السكنية الفاخرة في المنطقة، يوم الاثنين عن أحدث مشاريعها العقارية في جزيرة السينية في أم القيوين.
وقعت شركة شوبا العقارية اتفاقية مع شركة أم القيوين العقارية لتطوير هذا الحي الخاص ذو الواجهة البحرية والذي يتوقع أن يكون وجهة لمشتري المنازل الفاخرة.
وقع بي إن سي مينون، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة شوبا والشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، العضو المنتدب لشركة أم القيوين العقارية، اتفاقية المشروع الضخم في الديوان الأميري بحضور سموالشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.
ولم يتم الكشف عن تكلفة المشروع وعدد الوحدات السكنية وغيرها من التفاصيل.
وقال سمو ولي العهد إن جزيرة السينية لن توفر للمقيمين أسلوب حياة فاخر وهادئ فحسب، بل ستسلط الضوء أيضاً على التنوع البيولوجي الغني والأهمية التاريخية. وقال سموه : "نتطلع إلى استكمال هذا المشروع الرائد، الذي يهدف إلى تعزيز ازدهار مجتمعنا، والتزام الحكومة مجدداً بتعزيز التطورات المستدامة التي تمكنها من الحفاظ على التراث الطبيعي مع تعزيز النمو في كل مكان".
وأضاف سموه إن هذا التعاون بين حكومة أم القيوين وشركة شوبا العقارية لتطوير جزيرة السينية يجسد جهود الحكومة ورؤيتها لدمج المرافق الحديثة في البيئة الطبيعية النقية في أم القيوين.
وأكد مينون على أهمية المشروع المميز في إعادة تحديد المعايير في سوق العقارات الفاخرة مع الوعد بأسلوب حياة مميز وهادئ لسكانه، وقال إن تطوير مشروع بهذا الحجم يمثل علامة بارزة في رحلة مجموعته، ويسلط الضوء على تفانيها الثابت في الابتكار والاستدامة والرفاهية.
وقال: "من خلال التعاون مع حكومة أم القيوين، نسعى إلى تحويل هذا الملاذ الطبيعي إلى وجهة فاخرة تقدم تجربة معيشية لا مثيل لها. هدفنا هو تطوير جزيرة شوبا السينية لتكون بمثابة شهادة على المزيج السلس من الفخامة الحديثة مع التنوع البيولوجي الغني والتراث التاريخي للجزيرة. وأضاف مينون: "يشرفنا التعاون مع حكومة أم القيوين في هذا المشروع الفاخر".
وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجموعة شوبا، إن جزيرة شوبا السينية تستعد لتوفر للمقيمين أسلوب حياة فريد وسط الجمال الطبيعي لأم القيوين. "سيجمع المشروع بين المعيشة الفاخرة والبيئة الهادئة للجزيرة، حيث تحيط بها مياه الخليج العربي الزرقاء الهادئة، والمناظر الطبيعية الخصبة غير الملوثة. تقدم جزيرة السينية فرصة استثنائية للمقيمين للاستمتاع بأسلوب حياة فاخر مع وسائل الراحة الحديثة والحلول الفعالة. تعد جزيرة شوبا السينية بمثابة شهادة على التزام شوبا العقارية تجاه الابتكار والتنمية المستدامة التي تحافظ على البيئة المحلية ورعايتها.
وقال فرانسيس ألفريد، العضو المنتدب لشركة شوبا العقارية، إن مشروع جزيرة السينية هو أول مشروع للمطور خارج دبي. "سيكون المشروع بمثابة شهادة على التزام شوبا العقارية بالفخامة والابتكار والاستدامة. ونحن لا نسعى فقط إلى تقديم منطقة سكنية جديدة، بل نسعى أيضاً إلى توفير نمط حياة عصري متكامل وسط طبيعة الجزيرة وتاريخها.
وقال ألفريد إن جزيرة شوبا السينية ستضع معياراً صناعياً جديداً في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجمع بين البيئة الهادئة والرفاهية والمسؤولية البيئية. "تسعى شركة شوبا العقارية جاهدة لتوفير مساحات معيشة تتجاوز توقعات عملائنا، مع ضمان الحفاظ على البيئة والتراث الغني للجزيرة."