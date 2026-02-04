جراء التوتر في المنطقة.. الذهب يقفز 32 درهماً في دبي

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء، مستعيداً بعض الخسائر بعد التراجع المفاجئ في ارتفاع قياسي كان قد دفع الأسعار للانخفاض بنسبة 13 بالمائة في يومين فقط.

صعد الذهب الفوري بنسبة تصل إلى خمسة بالمائة بعد انخفاضه بنسبة 4.8 بالمائة في الجلسة السابقة لتوسيع تراجع يوم الجمعة الذي كان الأشد منذ أكثر من عقد.