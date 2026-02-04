جراء التوتر في المنطقة.. الذهب يقفز 32 درهماً في دبي

تجاوزت أسعار الذهب 600 درهم للجرام مرة أخرى صباح الأربعاء، مرتفعة 32 درهماً للجرام في الـ 24 ساعة الماضية مع دفع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران للمعدن الثمين فوق 5000 دولار مرة أخرى.
قفزت أسعار الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 611.75 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، ارتفاعاً من 579.75 درهماً للجرام صباح الثلاثاء.
وبالمثل، ارتفعت الأنواع الأخرى أيضاً، حيث قفزت عيارات 22 قيراطاً و 21 قيراطاً و 18 قيراطاً و 14 قيراطاً إلى 566.5 و 543.25 و 465.5 و 363.25 درهماً للجرام على التوالي. تم تداول الذهب الفوري عند 5,082.63 دولار للأوقية، بزيادة 3.55 بالمائة في الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الإمارات.
مساء الثلاثاء، أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب، مما دفع المستثمرين للاندفاع نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.
ارتفع الذهب يوم الثلاثاء، مستعيداً بعض الخسائر بعد التراجع المفاجئ في ارتفاع قياسي كان قد دفع الأسعار للانخفاض بنسبة 13 بالمائة في يومين فقط.
صعد الذهب الفوري بنسبة تصل إلى خمسة بالمائة بعد انخفاضه بنسبة 4.8 بالمائة في الجلسة السابقة لتوسيع تراجع يوم الجمعة الذي كان الأشد منذ أكثر من عقد.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سنتشري فاينانشال: “كان انخفاض الذهب لمدة 3 أيام تصحيحاً كان وشيكاً، لكن الدوافع الأساسية لارتفاعه لسنوات عديدة لا تزال قوية. نظراً لعدم احتمالية دورة تشديد سريعة للسياسة النقدية عالمياً والمخاوف الجيوسياسية المستمرة، تبدو الأسعار الأعلى للمعادن الثمينة مرجحة.”