جاهزية الشركة للضريبة: الأسئلة الشائعة والإجابات الحاسمة
مع تقدمنا في سلسلتنا حول استعداد الشركات للضرائب، أصبح من الضروري معالجة الأسئلة الشائعة حول ضريبة الشركات وتسعير التحويل. خلال الأشهر الماضية، لاحظنا زيادة في المفاهيم الخاطئة وحالة من التذبذب بين مجتمع الأعمال، مما يبرز الحاجة الملحة لمزيد من الوضوح والفهم. من خلال هذه السلسلة، نسعى إلى تفنيد المفاهيم الخاطئة وتقديم رؤى عملية تساعد الشركات على فهم تعقيدات اللوائح الضريبية واستراتيجيات تسعير التحويل. هدفنا هو تزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتحقيق الامتثال وتحسين أوضاعها الضريبية بكفاءة وفعالية.
الأسئلة الشائعة:
مبادئ الإقامة
أنا مواطن هندي أعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ 10 سنوات. يبلغ دخلي الهندي أكثر من 1.5 مليون روبية، وأعتقد أنني أستوفي الشروط اللازمة لأكون غير مقيم وفقاً لقانون ضريبة الدخل الهندي، فهل يجب أن أضع في اعتباري أي شيء آخر؟
نعم، يجب عليك أن تضع في اعتبارك أحكام الضرائب للمتنقلين في قانون ضريبة الدخل الهندي نظراً لأن دخلك الهندي يزيد عن 1.5 مليون روبية.
الامتثال والحدود الضريبية للشركات
لدي رخصة تجارية ولكن الشركة خاملة منذ سنوات، هل أحتاج إلى التسجيل في ضريبة الشركات؟
نعم، يعد تسجيل ضريبة الشركات إلزامياً حتى لو لم تحقق الشركة أي مبيعات خلال العام ما لم يتم تصفية الشركة رسمياً، وتسليم الرخصة التجارية، وإلغاء تسجيل الشركة على البوابة. يؤدي عدم التسجيل أو حتى إلغاء التسجيل بعد التصفية إلى عواقب جزائية.
لدي ثلاث مؤسسات فردية باسمي يبلغ حجم مبيعاتها 700 ألف درهم في كل منها، هل أخضع لضريبة الشركات حيث أن الشخص الطبيعي لا يخضع لضريبة الشركات إلا إذا تجاوز حجم مبيعاته مليون درهم؟
نعم، سيتم تجميع مبيعات جميع الشركات الفردية لاختبار الحد الأقصى البالغ مليون درهم. نظراً لأن المبيعات تتجاوز الحد الأقصى عند تجميعها، فأنت تخضع لضريبة الشركات وتحتاج إلى التسجيل لضريبة الشركات.
تم تأسيس رخصتي التجارية العام الماضي في 10 يونيو 2023، والسنة المالية من يناير إلى ديسمبر. متى سيكون موعد تقديم أول إقرار ضريبي لي؟
نظراً لأن رخصتك التجارية تم تأسيسها في يونيو 2023، فإن فترة الضريبة الأولى الخاصة بك لمدة 7 أشهر ستكون من 10 يونيو 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، وبالتالي، سيكون الإقرار الأول مستحقاً في غضون 9 أشهر من 31 ديسمبر 2023 أي في 30 سبتمبر 2024.
هل بدأت العقوبات بالفعل؟
نعم، في حال تأخرت عن الموعد المحدد لتسجيل ضريبة الشركات، سيتم فرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم على الرخص التجارية. وتتلقى هذه الرخص التي تأخرت بالفعل عن الموعد المحدد هذه الغرامات حالياً.
تسعير التحويل
أنا مدير تنفيذي لشركة ولا تربطني أية صلة قرابة بالمالكين بأي شكل من الأشكال. هل لا يزال يتعين أن يكون أجري على أساس السعر الذي يتقاضاه المالكون؟
نعم، يتم تغطية المدراء والمسؤولين في الشركة بشكل كامل بموجب تعريف الأشخاص المرتبطين، ويجب أن تتوافق أي مدفوعات أو مزايا يقدمها الشخص الخاضع للضريبة للأشخاص المرتبطين مع مبدأ طول الذراع (السعر الذي يتقاضاه المالكون).
هل أحتاج إلى الاحتفاظ بوثائق التسعير التحويلي حتى لو لم يتجاوز حجم مبيعاتي الحد الأقصى (200 مليون درهم)؟
يتعين على جميع الشركات الاحتفاظ بسجلات لمعاملاتها مع الأطراف ذات الصلة والأشخاص المرتبطين، ويجب على بعض الشركات تقديم هذه المعلومات مع إقرارها الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، إذا تجاوزت الشركة عتبة الإيرادات البالغة 200 مليون درهم، فسوف تكون ملزمة أيضاً بالاحتفاظ بملف محلي وملف رئيسي.
الخصومات
لقد دفعت رسوم خدمة للحكومة المحلية، وبسبب بعض التأخيرات، تكبدت أيضاً غرامة بسبب التأخر في الدفع. هل يمكن خصم رسوم الخدمة والغرامة لأغراض ضريبة الشركات؟
الرسوم والتكاليف الحكومية المتكبدة بالكامل وحصرياً في سياق العمل العادي قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات. ولكن أي غرامات أو عقوبات تُدفع مقابل خرق القانون ليست قابلة للخصم. وعليه، على الرغم من أن رسوم الخدمة قابلة للخصم، فإن الغرامة ليست كذلك. وللإشارة على وجه التحديد، فإن أي غرامة تُدفع مقابل خرق العقد تكون قابلة للخصم.
دفعت مؤسستنا ثمن تذاكر رحلة العمل لمديرنا الإداري، وهو أيضاً مساهم. هل تعتبر هذه النفقات بمثابة ترفيه، حتى لو تم تكبدها لأغراض تجارية؟
وفقاً للقانون، يتم تصنيف النفقات التي يتحملها المساهمون أثناء سفرهم على أنها نفقات ترفيهية. وبالتالي، لن يتم خصم سوى 50% من النفقات.
الشركات الأجنبية
لدي شركة مقرها في المملكة المتحدة تقدم خدمات للعملاء المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. ليس لدينا أي فرع أو مكان عمل في الإمارات العربية المتحدة. هل لا يزال يتعين على الشركة دفع الضرائب في الإمارات العربية المتحدة؟
يخضع الشخص أو الرخص التجارية للشركات غير المقيمة داخل الامارات لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة فقط إذا كان لديه منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة أو يكسب دخلاً من الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر الدخل عموماً ناشئاً عن الإمارات العربية المتحدة إذا كان مستمداً من مقيم في الإمارات العربية المتحدة أو منشأة دائمة في الإمارات العربية المتحدة أو أنشطة تم تنفيذها أو أصول تقع أو رأس مال مستثمر أو حقوق مستخدمة في الإمارات العربية المتحدة.
نظراً لأن كيانك ليس له منشأة دائمة أو وجود فعلي في الإمارات العربية المتحدة، ولا يوجد سوى دخل من مصادر حكومية، فلن تكون ملزماً بتقديم إقرارات ضريبية في الإمارات العربية المتحدة. بدلاً من ذلك، سيتم تطبيق ضرائب الاستقطاع، والتي تبلغ حالياً 0%.
هل هناك أي حالة يمكن فيها اعتبار أي كيان مسجل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة شخصاً مقيماً خاضعاً للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
نعم، يمكن اعتبار الشخص الأجنبي مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض ضريبة الشركات وخاضعاً لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على دخله الذي يأتي من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها إذا كان يتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أن له مكانة الإدارة الفعالة في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيعتمد هذا التحليل على أساس كل حالة على حدة.
رغم أننا تناولنا العديد من الاستفسارات العامة المتداولة في السوق، إلا أنه من المستحسن بشدة استشارة خبير بشأن أي أسئلة محددة. ومع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العصر الجديد من التنظيم الضريبي، فإن طلب التوجيه من مستشار يمكن أن يوفر رؤى قيمة ويضمن الامتثال لأحدث المتطلبات.
الكاتب شريك في MICS