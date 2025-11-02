جامعة محمد بن زايد تبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي في رياضات القتال

التقى دانا وايت رائد منظمة UFC الأمريكية وهي أكبر وأشهر شركة ترويج للفنون القتالية المختلطة، ، مؤخراً بطلاب في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة في الرياضات القتالية.

غطت الجلسة، التي جاءت ضمن زيارة وايت لأبوظبي، مواضيع حيوية مثل تسجيل النقاط بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتصنيفات المقاتلين، والتنبؤ بالإصابات، وتعزيز تفاعل الجمهور. وما بدأ كزيارة للحرم الجامعي تحوّل إلى تعاون محتمل عندما اقترح أحد الطلاب إنشاء أول مختبر أبحاث ذكاء اصطناعي في العالم يركز على الفنون القتالية.

علّق وايت على الاقتراح قائلاً: "هذا يمكن أن يكون ضخماً. نحن نفتح معهد UFC للأداء هنا في أبوظبي. تخيّل دمج أبحاثكم في الذكاء الاصطناعي مع بيانات رياضيينا، وبرامج التعافي، وتتبع الأداء". وأشار إلى أن مثل هذه الشراكات تعكس الدور المتنامي لأبوظبي كمركز تتقاطع فيه التكنولوجيا والرياضة.

أبوظبي متقدمة بخطوات

عندما سُئل دانا وايت من قِبل "الخليج تايمز" عن ما يُميّز أبوظبي في تبني هذه الابتكارات، كانت إجابته فورية: "عندما أخبرني سمو الشيخ طحنون بن زايد عن هذه الجامعة، كان عليّ أن أراها. لم أسمع عن أي شيء كهذا في الولايات المتحدة — أنتم متقدمون على الجميع مجدداً".

وأضاف وايت: "سواء كان الأمر يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أو الرياضة، أو حتى طريقة تعاملكم مع جائحة كوفيد-19، فإن أبوظبي لا تنتظر الآخرين؛ إنها دائماً الأولى. ولهذا السبب أحب المجيء إلى هنا".

التصنيفات والتحكيم بمساعدة الذكاء الاصطناعي

من المقرر أن يكون معهد الأداء، الذي سيُفتتح في العاصمة الإماراتية، مركزاً عالمياً لتدريب المقاتلين وتحليل البيانات. واقترح وايت أن يصبح المعهد نقطة انطلاق للتعاون بين UFC والباحثين الإماراتيين.

وكشف وايت أن UFC تعمل بالفعل على تطوير تصنيفات مقاتلين مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الشفافية، بينما تستكشف أيضاً التحكيم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. واعترف: "لقد كرهت التصنيفات لسنوات. نحن نطور تصنيفات الذكاء الاصطناعي الآن — لكنني سأحتفظ أيضاً بالتصنيفات البشرية. الهدف هو معرفة أين يتفق النظامان أو يختلفان. وفي النهاية، نعم — قد يحدث التحكيم بالذكاء الاصطناعي. قد يساعد الحكام على اتخاذ قرارات أفضل، خاصة عندما تكون النزالات متقاربة. فعندما تتدرب لأشهر وتخسر بسبب قرار سيئ، فإن ذلك يؤثر على مسيرتك المهنية ومالك وإرثك".

كما أشار إلى أن فريقه يستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي لكشف المواهب عالمياً. وقال: "الذكاء الاصطناعي أظهر 15 موهبة من جميع أنحاء العالم في ثوانٍ. كان مسؤولوا تنظيم النزالات (matchmakers) يعرفون بالفعل ستة منهم — هذه هي الطريقة التي نختبر بها ما يجده الذكاء الاصطناعي تحت الضغط".

حدود الذكاء الاصطناعي: الشجاعة والعزيمة

طوال الجلسة، أثارت صراحة وايت الضحك والفضول من الطلاب بينما كان يعيد طرح الأسئلة عليهم، داعياً إلى أفكار حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن "يُدرّب ويسجل بل ويُعلّم المشجعين ما يحدث على الحلبة". ناقش الطلاب استخدام الرؤية الحاسوبية لتحليل لقطات القتال، والتنبؤ بالإصابات، وشرح التقنيات للمشاهدين في الوقت الفعلي. وصف وايت الأفكار بأنها "عبقرية"، مشيراً إلى أنها يمكن أن تساعد الجماهير الجديدة على فهم قتال الأرض — وهو تحدٍ ذكره في بث هذه الرياضة.

على الرغم من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، أكد وايت على حدوده. قال: "الذكاء الاصطناعي لا يمكنه قياس الشجاعة أو العزيمة. لا يمكنك برمجة التصميم — هذا ما يجعل القتال غير متوقع. أحياناً يفوز الطرف الأضعف بضربة مرفق مفاجئة، ولا يمكن لأي خوارزمية أن تتوقع ذلك".

تُعد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي تأسست في عام 2019، من بين أفضل مؤسسات أبحاث الذكاء الاصطناعي عالمياً. وقد سجلت الجامعة 403 طلاب هذا العام من أكثر من 8000 متقدم، بمعدل قبول يبلغ 5 في المائة.

جاء ظهور وايت كجزء من سلسلة "المفكرون العالميون" (Global Thinkers Series) في الجامعة، والتي تستضيف قادة ذوي رؤى من مختلف المجالات لمشاركة الأفكار مع الطلاب.