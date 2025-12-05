"جالاكسي S26 ألترا" إضافة تعزز جودة الصور

تشير تسريبات جديدة إلى أن سامسونج جالاكسي S26 ألترا الجديد سيحتوي مرة أخرى على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل — ولكن مع تحسين كبير يمكن أن يعزز جودة الصور بشكل ملحوظ. وقد دعم المعلّم المعروف Universelce الشائعة وأضاف تفصيلًا مهمًا.
وفقًا لـ gsmarena، من المتوقع أن يستخدم الهاتف نفس مستشعر Isocell HP2 بدقة 200 ميجابكسل الموجود في جالاكسي S25 ألترا. ومع ذلك، يُقال إن S26 ألترا سيستخدم فتحة أوسع f/1.4 مقارنة بفتحة f/1.7 في S25 ألترا.
يدعم مستشعر HP2 أيضًا دمج البكسلات — وهي ميزة تدمج البكسلات لتحسين جودة الصورة. اعتمادًا على وضع التصوير، يمكنه إنتاج صور بدقة 12.5 ميجابكسل و50 ميجابكسل و200 ميجابكسل.
تشير التسريبات السابقة أيضًا إلى أن الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل في جالاكسي S26 ألترا ستترافق مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل (Samsung JN3)، وكاميرا تليفوتو بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل (IMX854)، وكاميرا تليفوتو بدقة 12 ميجابكسل (Samsung S5K3LD).
في الأمام، من المتوقع أن تستخدم سامسونج مستشعر Sony IMX874 بدقة 12 ميجابكسل للصور الذاتية ومكالمات الفيديو.
كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات في 2 ديسمبر عن أول هاتف ذكي متعدد الطي، في محاولة لتعزيز موقعها في قطاع سوق الهواتف حيث من المتوقع أن تشتد المنافسة.
إطلاق Galaxy Z TriFold يمثل محاولة سامسونج لتعزيز مكانتها في قطاع حيث المنافسين الصينيين يكتسبون أرضية، حتى مع قول المحللين إن السعر المرتفع وتحديات الإنتاج تعني أن الأجهزة القابلة للطي من المرجح أن تظل فئة محدودة في الوقت الحالي.
يبلغ سعر Galaxy Z TriFold حوالي 3.59 مليون وون (2,440.17 دولار أمريكي) ويتحول إلى شاشة بحجم 253.1 ملليمتر (10 بوصة) باستخدام ثلاثة لوحات. إنه أكبر بنسبة تقارب 25% من أحدث نموذج قابل للطي من سامسونج Galaxy Z Fold 7.
سيتم بيع النموذج الجديد، الذي يتم إنتاجه في كوريا الجنوبية، محليًا في 12 ديسمبر وسيتم طرحه في الصين وسنغافورة وتايوان والإمارات العربية المتحدة خلال هذا العام. من المتوقع إطلاقه في الولايات المتحدة في وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل.
(مدخلات من رويترز)