جاذبية دبي متواصلة رغم خفض رسوم استيراد الذهب في الهند

وقال "شاملال أحمد"، المدير الإداري للعمليات الدولية في شركة مالابار للذهب والألماس: "حتى بعد تخفيض رسوم الاستيراد، تشير التقديرات إلى أن أسعار الذهب في دبي ستظل أرخص بنسبة 5-6 في المائة عنها في الهند"، موضحاً أن السكان والسياح، المشكلون من جمهور عالمي، يفضلون دبي لشراء المجوهرات الذهبية، بما في ذلك المستهلكين الهنود.

وأضاف :"مع تخفيض رسوم الاستيراد، قد يعيد العملاء الهنود المهتمين بالأسعار النظر في وجهتهم المفضلة لشراء الذهب، ومع ذلك، فإن مكانة دبي كمركز عالمي للمجوهرات، والتي تشتهر بمجموعتها المتنوعة التي لا مثيل لها من تصاميم المجوهرات من جميع أنحاء العالم، ستظل كذلك، وسيكون هذا عاملاً حاسماً في عملية صنع القرار لمشتري المجوهرات الهنود لأن هذا التنوع في التصاميم غير متوفر في الهند".