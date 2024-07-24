جاذبية دبي متواصلة رغم خفض رسوم استيراد الذهب في الهند
لا يزال شراء الذهب والمجوهرات أرخص في دبي منه في الهند بعد أن أعلنت نيودلهي خفض رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6 في المائة من 15 في المائة.
وقال "شاملال أحمد"، المدير الإداري للعمليات الدولية في شركة مالابار للذهب والألماس: "حتى بعد تخفيض رسوم الاستيراد، تشير التقديرات إلى أن أسعار الذهب في دبي ستظل أرخص بنسبة 5-6 في المائة عنها في الهند"، موضحاً أن السكان والسياح، المشكلون من جمهور عالمي، يفضلون دبي لشراء المجوهرات الذهبية، بما في ذلك المستهلكين الهنود.
وأضاف :"مع تخفيض رسوم الاستيراد، قد يعيد العملاء الهنود المهتمين بالأسعار النظر في وجهتهم المفضلة لشراء الذهب، ومع ذلك، فإن مكانة دبي كمركز عالمي للمجوهرات، والتي تشتهر بمجموعتها المتنوعة التي لا مثيل لها من تصاميم المجوهرات من جميع أنحاء العالم، ستظل كذلك، وسيكون هذا عاملاً حاسماً في عملية صنع القرار لمشتري المجوهرات الهنود لأن هذا التنوع في التصاميم غير متوفر في الهند".
وأعلنت وزيرة المالية الهندية، "نيرمالا سيترامان"، عن خفض رسوم استيراد الذهب والفضة خلال عرض ميزانية الاتحاد 2024-25 يوم الثلاثاء.
وأكد "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "سنشري فايننشال"، أنه حتى بعد خفض رسوم الاستيراد، سيكون شراء الذهب والمجوهرات في دبي أرخص من شراءه في الهند.
بشكل عام، يقول المطلعون على الصناعة إن أسعار الذهب والمجوهرات المعدنية الثمينة كانت أرخص بنحو 15 في المائة قبل أن تخفض الهند رسوم الاستيراد يوم الثلاثاء.
وأضاف فاليشا: "لا بد أن يستفيد تجار التجزئة الذين يشترون الذهب في الإمارات ويصدرونه إلى الهند، حيث كانت رسوم الاستيراد تاريخياً جزءاً كبيراً من التكلفة".
وقال:" على سبيل المثال، إذا أراد شخص شراء ذهب بقيمة 100 دولار في الإمارات، فعند وصوله إلى الهند، كان سعره سيكلف حوالي 115 دولاراً سابقاً و106 دولارات الآن، بما في ذلك الرسوم الجمركية. ومع ذلك، إذا تم شراؤها في الهند، فإن نفس الكمية من الذهب ستكلف حوالي 112-115 دولاراً. وبالتالي، عند المقارنة، سيظل الذهب أرخص في الإمارات ومكلفاً في الهند.
وقال "جون بول ألوكاس"، العضو المنتدب لمجموعة" لويال لوكاس" Joyalukkas، إن التخفيض في رسوم الاستيراد جعل شراء الذهب في الهند أرخص. ومع ذلك، بالمقارنة، لا يزال شراء الذهب في دبي عرضاً أكثر جاذبية نظراً لأنه لا يزال سوقاً تنافسياً نظراً لمجموعة واسعة من الخيارات وبيئة التسوق المعفية من الضرائب.
وأضاف: "يجب على المستهلك الهندي أن يأخذ في الاعتبار نفقات السفر والنفقات ذات الصلة أيضاً أثناء اتخاذ قرار الشراء هذا. وفي معظم الحالات، يزور العملاء دبي بالفعل لأسباب ترفيهية ويصادف أنهم يشترون الذهب أثناء رحلتهم.
هل سينخفض الطلب؟
وأوضح الوكاس أن هذا التخفيض في الرسوم قد يؤدي إلى تضييق فجوة أسعار الذهب بين الهند ودبي. "وبالتالي، فإن هذا يمكن أن يقلل من الميزة السعرية التي تقدمها دبي، مما قد يؤثر على مشتريات الذهب في دبي من قبل المشترين الهنود، ومع ذلك، نحن واثقون من أن سمعة دبي الراسخة كمركز عالمي للمجوهرات وعروضها المتنوعة ستظل تجتذب المشترين على الرغم من هذا التغيير".
وأضاف الوكاس أن تخفيض الرسوم الجمركية قد يؤثر على بعض قرارات الشراء، إلا أنه سيكون من السابق لأوانه القول بأنه سيكون هناك انخفاض في الطلب. "سيحدد الوقت ما إذا كانت هذه التخفيضات ستسهم بشكل مباشر في تقلبات الطلب."
ولا يتوقع ألوكاس أن يشتري السائحون الهنود كميات أقل من المجوهرات في دبي بعد تضييق فجوة الأسعار لأنه يشير إلى أن السعر ليس العامل الوحيد الذي يدفع قرارات الشراء عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات الذهبية.
وأضاف: «تظل دبي الوجهة الرائدة لمتسوقي الذهب نظراً لأسعارها التنافسية وجودتها العالية وتصاميمها الفريدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسياح الهنود الاستمتاع بالتسوق المعفي من الضرائب والوصول إلى المجموعات الحصرية التي قد تكون متاحة هنا فقط.
مكافحة التهريب
ووفقاً لمبادرة أبحاث التجارة العالمية، فقد قفزت واردات الهند من الذهب والفضة من الإمارات بنسبة 210 في المائة إلى 10.7 مليار دولار (39.2 مليار درهم) في الفترة 2023-2024.
ونقلاً عن تقرير الأسواق، قال مجلس الذهب العالمي إن هناك ارتفاعاً كبيراً في واردات سبائك البلاتين التي تحتوي على أكثر من 80 في المائة من محتوى الذهب من دولة الإمارات، وتفيد التقارير أن المستوردين يستفيدون من فرق رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند (CEPA)، حيث تكون رسوم الاستيراد على سبائك البلاتين - 5 في المائة - أقل من رسوم استيراد الذهب من الإمارات العربية المتحدة - 14 في المائة. وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قامت الجمارك بتخليص سبائك البلاتين بما يصل إلى 13 طناً في الأسابيع الأربعة منذ منتصف يونيو، متجاوزة إجمالي الواردات البالغة 9.9 طناً من نفس الكمية في عام 2023.
وقال شمالال أحمد إن تخفيض رسوم الاستيراد يعد علامة فارقة هامة في الحد من واردات الذهب غير القانونية إلى الهند. "سيستفيد العملاء من الأسعار الجذابة للذهب من مصادر قانونية، مما يؤدي إلى نمو أكبر في السوق لتجار التجزئة المنظمين للمجوهرات في الهند. ومن شأن ذلك أيضاً أن يوفر نمواً سريعاً ويخلق قطاع مجوهرات أكثر شفافية وكفاءة. وقال أحمد: "في نهاية المطاف، ستوفر هذه الخطوة دفعة كبيرة للاقتصاد الهندي".