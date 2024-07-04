جائزة الحرية من مدينة لندن لرئيس معهد صناديق الثروة السيادية
حصل لاكشمي نارايانان، رئيس مجلس إدارة معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، على لقب الرجل الحر لمدينة لندن خلال مؤتمر الثروة العالمية (GWC) 2024. ويأتي هذا التكريم تقديراً لمساهمات نارايانان الكبيرة في القطاع المالي وجهوده في تعزيز التعاون الدولي في إدارة الثروات.
تم منح جائزة الحرية لمدينة لندن، وهي واحدة من أقدم الاحتفالات التقليدية الباقية والتي يعود تاريخها إلى عام 1237، للعديد من الشخصيات البارزة عبر التاريخ. ويأتي تكريم نارايانان بمثابة شهادة على عمله الرائد مع معهد SWFI، الذي أصبح منصة رائدة للبحث والتحليل والتواصل في قطاع رأس المال العالمي وصناديق الثروة السيادية.
وعلق نارايانان، عند استلامه الجائزة المرموقة قائلاً: "يشرفني بشدة أن أحصل على جائزة الحرية لمدينة لندن. هذا التكريم لا يحتفي بعملنا في SWFI فحسب، بل يؤكد أيضاً على الأهمية المتزايدة لصناديق الثروة السيادية في المشهد المالي العالمي، ونعمل على مواصلة تعزيز التعاون والابتكار في هذا القطاع، و سيكون هذا اللقب الموقر بمثابة تذكير بالمسؤولية التي نتحملها في تشكيل مستقبل التمويل الدولي".
كان حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم في محكمة تشامبرلين في جيلدهول، أحد أبرز الأحداث في مؤتمر الثروة العالمية الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، والذي استضاف 21 صندوقاً للثروة السيادية ومديري الأصول الرائدين من جميع أنحاء العالم، مما يمثل قيمة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 10 تريليون جنيه.
"أهنئ صديقي العزيز على هذه الجائزة المستحقة. لا يعكس هذا الإنجاز موهبتك وعملك الجاد فحسب، بل يعكس أيضاً التزامك الثابت بالتميز، مما يضع معياراً رائعاً ليحذوا الآخرون حذوه. هذه الجائزة هي شهادة على رحلتك، وتذكير بأن العظمة تتحقق من خلال التفاني والمثابرة. أتمنى أن يكون هذا التقدير بمثابة نقطة انطلاق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل، وأن ينير طريقك بالنجاح ويلهم من حولك. وقال الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي: "هنيئاً لكم مرة أخرى، ونتمنى لكم مستقبل أكثر إشراقاً ومليئاً بالمزيد من التألق والإنجازات".
وقد شهد المؤتمر، الذي دخل عامه الثاني، مناقشات مهمة حول التمويل المستدام والابتكار والتشكيل المحتمل لصندوق الثروة السيادية في المملكة المتحدة. يسلط المؤتمر وجائزة نارايانان الضوء على أهمية لندن المستمرة كمركز مالي عالمي ودور صندوق الثروة السيادية في تشكيل مستقبل إدارة الثروات السيادية.