جائزة الحرية من مدينة لندن لرئيس معهد صناديق الثروة السيادية

"أهنئ صديقي العزيز على هذه الجائزة المستحقة. لا يعكس هذا الإنجاز موهبتك وعملك الجاد فحسب، بل يعكس أيضاً التزامك الثابت بالتميز، مما يضع معياراً رائعاً ليحذوا الآخرون حذوه. هذه الجائزة هي شهادة على رحلتك، وتذكير بأن العظمة تتحقق من خلال التفاني والمثابرة. أتمنى أن يكون هذا التقدير بمثابة نقطة انطلاق لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل، وأن ينير طريقك بالنجاح ويلهم من حولك. وقال الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي: "هنيئاً لكم مرة أخرى، ونتمنى لكم مستقبل أكثر إشراقاً ومليئاً بالمزيد من التألق والإنجازات".