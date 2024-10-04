جائزة الاستدامة لفندقين بدبي في معرض"ويتكس 2024"

بالإضافة إلى هذا الإنجاز، يسعى فندق البندر روتانا إلى الحصول على الفئة الذهبية ضمن ختم دبي للسياحة المستدامة، وهو تقدير مرموق من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وكان الفندق قد حصل على الفئة الفضية العام الماضي، ويهدف الآن إلى تحقيق مستويات أعلى من خلال المشاركة الفعّالة في برامج الاستدامة التي تتوافق مع معايير الاستدامة التسعة عشر الصارمة التي أطلقتها دبي كجزء من عام الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة.