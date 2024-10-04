جائزة الاستدامة لفندقين بدبي في معرض"ويتكس 2024"
حصل فندقا "البندر روتانا" و"البندر أرجان من روتانا" على جائزة الاستدامة من شركة "جونسون كونترولز" خلال معرض ويتيكس 2024 الذي أقيم في دبي.
وتكرم هذه الجائزة الإنجازات الكبيرة التي حققتها الفنادق في مجال الحفاظ على البيئة، ولا سيما في تحقيق توفير بنسبة 30% في استهلاك المياه و 40% في استهلاك الكهرباء من خلال الأنظمة المتطورة ومبادرات الاستدامة التي تم تنفيذها عبر جميع الفنادق.
وتعد شركة "جونسون كونترولز"، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير تقنيات وخدمات المباني الذكية، رائدة في مجال ابتكارات الاستدامة. وتشمل حلولها تقنيات التبريد الشاملة وكفاءة الطاقة، مما يساعد العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم على تحسين الموارد والحد من بصمتهم الكربونية. وتعد الشراكة بين فندق البندر روتانا وشركة "جونسون كونترولز" دليلاً على قوة التعاون في دفع الحلول المستدامة في مجال الضيافة.
وقد قاد مشروع الاستدامة أيمن عاشور، المدير العام لفندق البندر روتانا والبندر أرجان من روتانا، والذي كان مناصراً دائماً للاستدامة كجزء من مبادرات "روتانا إيرث" (Rotana Earth)، وكان التزامه بالابتكار والمسؤولية البيئية أمراً أساسياً في تعزيز الشراكة مع "جونسون كونترولز"، لتنفيذ مشروع تقديم التبريد كخدمة (CaaS). عملت الفرق معاً بشكل متناغم لتطبيق تقنيات متقدمة لإدارة الطاقة والحفاظ على المياه، مما ساهم في تحقيق كفاءة ممتازة في استخدام الموارد لدى الفنادق.
وقال أيمن عاشور: "يشرفنا أن نتلقى هذا التقدير من "جونسون كنترولز"، التي مكنتنا حلولهم المتطورة من الحد بشكل كبير من تأثيرنا البيئي. تعكس هذه الجائزة جهودنا المستمرة للابتكار وتبني الممارسات المستدامة في كل جانب من جوانب عملياتنا". وأضاف "ان فريقنا ملتزم التزاماً كبيراً ببناء مستقبل أكثر استدامة، وهذا الإنجاز يضع معياراً جديداً لما يمكننا تحقيقه معاً".
وأضاف نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في "جونسون كونترولز"، "ديفريم تيكيلي": "نحن في "جونسون كنترولز" فخورون بدعم الشركاء المتميزين مثل فندق البندر روتانا في خلق بيئات مستدامة وذكية. ويسلط التنفيذ الناجح لخدمات التبريد والخدمات المساندة في الفندق الضوء على كيفية تأثير الابتكار التكنولوجي بشكل كبير في قطاع الفنادق والضيافة. معا سنُمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة".
وترمز الجائزة، التي تحمل عنوان "التعاون من أجل تحقيق رؤية طموحة لمستقبل مستدام من خلال بناء بيئات مستدامة وذكية للأجيال القادمة"، إلى الجهد المشترك للمؤسستين لخلق تأثير إيجابي دائم على البيئة.
بالإضافة إلى هذا الإنجاز، يسعى فندق البندر روتانا إلى الحصول على الفئة الذهبية ضمن ختم دبي للسياحة المستدامة، وهو تقدير مرموق من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وكان الفندق قد حصل على الفئة الفضية العام الماضي، ويهدف الآن إلى تحقيق مستويات أعلى من خلال المشاركة الفعّالة في برامج الاستدامة التي تتوافق مع معايير الاستدامة التسعة عشر الصارمة التي أطلقتها دبي كجزء من عام الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة.
يقع فندق البندر روتانا وفندق البندر أرجان من روتانا على ضفاف خور دبي، وهما فندقان فاخران يقدمان خدمات ضيافة عالمية المستوى. ومع التركيز القوي على الاستدامة والابتكار، يواصل الفندقان الريادة من خلال تقديم نموذج يحتذى به في الحفاظ على البيئة وكفاءة استخدام الموارد.