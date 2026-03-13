ثلاث أدوات لتنمية مدخراتك في الإمارات

س: ما هي أفضل أدوات الادخار المتاحة في الإمارات العربية المتحدة — مثل الودائع الثابتة، حسابات التوفير، أو السندات الوطنية — وكيف يجب أن أختار بينها؟ — مايكل بورتر
عندما تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن إدارة أموالك تتم بطريقة تختلف قليلاً عما هي عليه في العديد من الدول الأخرى. فلا توجد ضريبة دخل شخصية على راتبك، ولكن معظم الوافدين لا تشملهم معاشات التقاعد الحكومية. وهذا يعني أن بناء أمن مالي طويل الأمد هو مسؤوليتك الخاصة إلى حد كبير. والخبر السار هو أن دولة الإمارات توفر عدة أدوات مفيدة لمساعدتك في القيام بذلك، سواء من خلال الطرق التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فيما يلي ثلاثة من الخيارات الرئيسية وكيفية التفكير في استخدامها:
يعد حساب التوفير عالي العائد هو القاعدة النقدية لحياتك المالية. وهو المكان الذي تحتفظ فيه بالأموال التي يجب أن تظل آمنة ويسهل الوصول إليها: مثل صندوق الطوارئ، والأهداف قصيرة المدى، وأي سيولة نقدية قد تحتاجها خلال العام المقبل أو نحو ذلك.
تقدم العديد من البنوك في دولة الإمارات الآن حسابات توفير رقمية أو ترويجية بأسعار فائدة أو نسب أرباح تنافسية، غالباً ما تتراوح بين الأرقام الفردية المنخفضة إلى المتوسطة سنوياً. ويعتمد العائد الدقيق على البنك والمنتج المحدد والعروض الحالية، ويمكن أن يتغير بمرور الوقت. كما تقدم معظم البنوك الكبرى حسابات توفير إسلامية تشارك في الأرباح الناتجة عن استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بدلاً من دفع الفوائد.
الميزة الكبرى: هي المرونة؛ حيث يمكنك عادةً إيداع وسحب الأموال وقتما تشاء دون الالتزام بفترة محددة.
المقايضة: هي أن السعر متغير، لذا فإن عائدك ليس مضموناً.
إذا كنت تعلم أنه يمكنك ادخار مبلغ مالي لفترة محددة، فإن الودائع الثابتة توفر لك قدراً أكبر من اليقين. تضع أموالك لدى البنك لفترة محددة، غالباً ما تتراوح من شهر واحد إلى عدة سنوات — وتضمن سعر فائدة معلن، أو "معدل ربح متوقع" في حالة ودائع الاستثمار الإسلامية.
الميزة: هي القدرة على التنبؤ؛ فأنت تعرف السعر مسبقاً وما ستكسبه على الأرجح إذا احتفظت بالوديعة حتى تاريخ الاستحقاق.
الجانب السلبي: هو محدودية الوصول إلى المال؛ إذ يتطلب السحب المبكر عادةً موافقة البنك وغالباً ما يعني خسارة بعض أو كل العائدات.
"الصكوك الوطنية" هي شركة ادخار واستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من الحكومة، وتعمل على تشجيع الادخار المنتظم. يمكنك البدء بمبالغ صغيرة نسبياً وبنائها تدريجياً من خلال مبالغ مقطوعة أو خطط شهرية.
تاريخياً، كانت العوائد في العديد من برامج الادخار تتراوح بين الأرقام الفردية المنخفضة والمتوسطة، ولكنها قد تختلف وليست مضمونة. كما تقدم "الصكوك الوطنية" سحوبات على جوائز وخططاً هيكلية للأهداف طويلة المدى مثل التعليم أو التقاعد.
هل تحتاج إلى الوصول لأموالك في أي وقت؟ استخدم حساب توفير عالي العائد أو حساب توفير إسلامي.
هل يمكنك تجميد المال لفترة معروفة؟ استخدم الودائع الثابتة أو ودائع الاستثمار الإسلامية.
هل تريد ادخاراً منضبطاً وطويل الأمد؟ فكر في الصكوك الوطنية.
يحصل معظم الناس على أفضل النتائج من خلال استخدام الأدوات الثلاثة معاً: السيولة في حسابات التوفير، والقدرة على التنبؤ في الودائع، والهيكلية طويلة الأمد من خلال برنامج مثل الصكوك الوطنية.