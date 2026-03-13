ثلاث أدوات لتنمية مدخراتك في الإمارات

عندما تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن إدارة أموالك تتم بطريقة تختلف قليلاً عما هي عليه في العديد من الدول الأخرى. فلا توجد ضريبة دخل شخصية على راتبك، ولكن معظم الوافدين لا تشملهم معاشات التقاعد الحكومية. وهذا يعني أن بناء أمن مالي طويل الأمد هو مسؤوليتك الخاصة إلى حد كبير. والخبر السار هو أن دولة الإمارات توفر عدة أدوات مفيدة لمساعدتك في القيام بذلك، سواء من خلال الطرق التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.