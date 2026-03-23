ثقة تتحدى التقلبات.. الحبتور يؤكد: أسسنا قوية والمراحل الصعبة ستمر

أكد الملياردير ورجل الإعمال الإماراتي خلف الحبتور دعمه للعقارات كواحدة من أأمن الاستثمارات طويلة الأجل، داعياً المستثمرين إلى التركيز على الأسواق التي يفهمونها. وفي مقطع فيديو شاركه عبر منصة "إكس"، قال الحبتور إن الاستثمار لا يتعلق فقط بالعوائد المالية، بل بالألفة مع الدولة والثقة في بيئتها.

واستذكر نصيحة قدمها له الراحل محمد سعيد الملا، رجل الأعمال الإماراتي والوزير السابق والعضو المؤسس لشركة "إي آند" (اتصالات سابقاً)، الذي نصحه في بداياته بتجنب الاستثمار في أماكن يصعب الوصول إليها أو غير مألوفة.

وكان الملا، الذي وافته المنية عام 2023 عن عمر ناهز 97 عاماً وكان رائد أعمال بارزاً وصديقاً مقرباً للحبتور، يقول له دائماً: "لا تستثمر في مكان لا تعرفه، أو لا تستطيع الوصول إليه، أو لا تشعر فيه بالراحة"، مضيفاً أن الاستثمار يتطلب "الفهم والثقة والمعرفة بالمكان".

"الاستثمار في شيء تراه وتتابعه"

ذكر الحبتور أن هذا النهج شكل تفضيله للعقارات، التي وصفها بأنها أصل ملموس ومستقر. وقال: "العقارات هي واحدة من أهم وأقوى الاستثمارات.. أساس صلب، يمكنك لمسه ورؤيته، والاستفادة منه اليوم، ويبقى لك ولأبنائك وأحفادك".

وأضاف أنه على عكس الأدوات الاستثمارية الأكثر تقلبًا، يظل العقار مخزناً للقيمة على المدى الطويل يمكن نقله عبر الأجيال. كما أشار الحبتور إلى أهمية الاستثمار في الأصول التي يمكن إدارتها ومراقبتها بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الاستثمارات المادية توفر مستوى من السيطرة قد لا توفره الأدوات المالية.

وقال: "في النهاية، الاستثمار الحقيقي يكون في الشيء الذي تفهمه.. شيء يمكنك رؤيته ومتابعته بنفسك". تأتي تعليقاته في وقت يستمر فيه المستثمرون في تقييم الفرص عبر الأسواق العالمية، مع زيادة الاهتمام بالأصول المستقرة المدرة للدخل.

اقتصادات خليجية مرنة

وعلى الرغم من التصعيد الإقليمي المستمر، قال الحبتور إن الاقتصادات في الخليج أظهرت قدرة على التكيف والبقاء مرنة. وكان يرد بذلك على "إيلون ماسك" عبر منصة "إكس"، حيث شارك ماسك صورة تصور مضيق هرمز كحاجز رفيع وهش يحافظ على تماسك "رؤية 2040".

وقال الحبتور: "إن دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات المباركة، بنت اقتصادها على أسس قوية ورؤية واضحة واستقرار يعزز الثقة. ولهذا السبب، نحن على يقين بأن هذه المرحلة، مثل غيرها من المراحل السابقة، ستمر، وسنخرج منها أقوى بإذن الله".

وقد انعكست هذه المرونة أيضاً في سوق العقارات في الإمارات، لا سيما في دبي، التي سجلت نمواً مستداماً على مدار السنوات الخمس الماضية. وصرح مسؤولون تنفيذيون في القطاع لصحيفة "خليج تايمز" أن السوق لم يشهد تصحيحات حادة أو أسعاراً متعثرة، حتى خلال فترات عدم اليقين العالمي والإقليمي، مع استمرار الطلب في دعم الأسعار عبر القطاعات الرئيسية.

يُذكر أن عملاق العقارات كان صريحاً في مواقفه السابقة فيما يتعلق بالصراع العسكري المحيط بالمنطقة.