ثبات نمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي وسط تحديات الطلب والتكاليف

واصل اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مرونته في أغسطس/آب على الرغم من مؤشرات تباطؤ الطلب، حيث ظهرت دبي كأفضل أداء.
وفي حين ارتفعت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ منتصف عام 2021، تعززت الظروف التجارية بشكل عام، وتسارع الإنتاج، وتحسنت ثقة الشركات - وهو ما يؤكد الزخم الأساسي في حملة التنويع في البلاد.
وبحسب أحدث مؤشر مديري المشتريات العالمي من ستاندرد آند بورز، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً في الإمارات العربية المتحدة إلى 53.3 نقطة في أغسطس/آب من 52.9 نقطة في يوليو/تموز، وهو ما يشير إلى تحسن عام في ظروف التشغيل.
حقق اقتصاد دبي غير النفطي نتائج قوية مجددًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارة إلى 53.6 نقطة من 53.5 نقطة في يوليو. وأعلنت الشركات عن أسرع نمو في الإنتاج خلال سبعة أشهر، مدعومةً بطلب قوي من العملاء، ومشاريع جديدة، ومرونة السوق المحلية. كما حافظت المدينة على سجلها الحافل بنشاط البيع القوي، على الرغم من أن نمو سجل الطلبات كان أضعف قليلاً مقارنةً بشهر يوليو.
وعلى مستوى الإمارات، تباطأ نمو الأعمال الجديدة إلى أضعف مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى اشتداد حدة المنافسة، وتحديات في سلاسل التوريد، حيث أبلغ البعض عن تأخيرات في تخليص البضائع عبر الجمارك. كما سجل أداء المورّدين تحسناً طفيفاً فقط — وهو الأضعف منذ نحو أربع سنوات — ما يعكس الضغوط على سلاسل الإمداد.
استجابةً لذلك، قلّصت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج لأول مرة منذ منتصف عام 2021. وكان ذلك بمثابة نهاية لأربع سنوات من التوسع في نشاط الشراء، مما أدى إلى مزيد من انخفاض المخزونات. وأشارت العديد من الشركات إلى أن ضعف زخم المبيعات قد قلل من رغبتها في بناء المخزونات.
مع ذلك، استمر تراكم الأعمال المتأخرة في الارتفاع بشكل حاد. واعتمدت الشركات على مشاريعها القائمة لدعم نشاطها، مما دفع الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. وسلط المشاركون الضوء على المشاريع الجارية والطلب المحلي كمحركين رئيسيين لنمو الإنتاج، على الرغم من ضعف حجم المبيعات الجديدة.
اشتدت ضغوط التكلفة أيضًا في أغسطس، حيث حُددت الأجور كعامل رئيسي. رفعت الشركات رواتبها للاحتفاظ بالموظفين وتلبية توقعات تكلفة المعيشة، مما أدى إلى أسرع ارتفاع في متوسط أعباء التكلفة منذ فبراير. وبينما تراجع تضخم أسعار الشراء نتيجة انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج، إلا أن تأثير الأجور فاق ذلك، مما أجبر الشركات على رفع أسعار بيعها بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.
كانت اتجاهات التوظيف إيجابية بشكل عام، حيث زادت الشركات أعداد موظفيها بشكل طفيف لمواكبة أعباء العمل. وأظهر الاستعداد للتوظيف، رغم ضغوط التكلفة، مستوى جيدًا من الثقة في آفاق النمو على المدى الطويل.
واصلت دبي تحقيق أداءٍ قوي في أغسطس. وأفادت الشركات في الإمارة بتوسعٍ قوي في الإنتاج، مما يعكس زيادة مبيعات العملاء ونشاط المشاريع الجديدة. وبينما تباطأ نمو الطلبات الجديدة قليلاً، حافظت الشركات على تفاؤلها، مشيرةً إلى استقرار الطلب المحلي والظروف المحلية الداعمة.
واجهت الإمارة ضغوطًا مماثلة على سلسلة التوريد، حيث طالت مواعيد التسليم لأول مرة منذ مارس 2024. ساهم ذلك في أكبر انخفاض في المخزونات منذ أكثر من عام، حيث عدّلت الشركات مشترياتها تماشيًا مع تراجع الطلب. ومع ذلك، ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في دبي أقل من المتوسط الوطني، مما منح الشركات هامشًا أكبر للتعافي مقارنةً بنظيراتها في الإمارات الأخرى.
لاحظ ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة يمر بفترة من الإشارات المتباينة. وقال: "تراجع نمو المبيعات مجددًا في أغسطس، مسجلًا تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021". وأضاف: "أدى هذا التباطؤ إلى تفاقم المخاوف من تلاشي زخم النمو، ما يعني أن الإنتاج أصبح يعتمد بشكل متزايد على تراكم الأعمال".
وأضاف أوين أن أول انخفاض في مشتريات المدخلات منذ أكثر من أربع سنوات يؤكد تلاشي الطلب في النصف الثاني من عام 2025.
رغم هذه التحديات، وجد الاستطلاع أن تفاؤل الأعمال في أغسطس كان الأقوى منذ أكتوبر من العام الماضي. وأشارت الشركات إلى توقعاتها باستقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلاقات العمل القوية مع العملاء، واستمرار نشاط المشاريع كأسباب لتفاؤلها.
يُبرز التباين بين تراجع نمو الطلب وتحسن ثقة الأعمال مرونة القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة. ويبدو أن الشركات تتكيف مع الضغوط التنافسية والتحديات اللوجستية، بينما تُهيئ نفسها لاغتنام الفرص طويلة الأجل.
وبالنسبة لصناع السياسات، تؤكد البيانات أهمية الحفاظ على الزخم في التنوع الاقتصادي وكفاءة سلسلة التوريد، فضلاً عن مراقبة الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على المستهلكين.
وفقًا للمحللين، تشير نتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI) إجمالًا إلى اقتصاد يواصل نموه بوتيرة ثابتة. ويؤكد الأداء القوي لدبي على بقاء محركات النمو في البلاد سليمة، حتى مع خوض الشركات غمار بيئة أكثر تنافسية وتكلفة. "مع بلوغ النشاط أعلى مستوى له في ستة أشهر وارتفاع الثقة، من المتوقع أن يظل القطاع الخاص غير النفطي محركًا أساسيًا للمسار الاقتصادي الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة."