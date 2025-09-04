ثبات نمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي وسط تحديات الطلب والتكاليف

لاحظ ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة يمر بفترة من الإشارات المتباينة. وقال: "تراجع نمو المبيعات مجددًا في أغسطس، مسجلًا تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021". وأضاف: "أدى هذا التباطؤ إلى تفاقم المخاوف من تلاشي زخم النمو، ما يعني أن الإنتاج أصبح يعتمد بشكل متزايد على تراكم الأعمال".