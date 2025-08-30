تيكوم تستثمر 1.6 مليار درهم لتوسعة محفظتها في مدينة دبي الصناعية

وافق مجلس إدارة مجموعة تيكوم على استثمار بقيمة 1.6 مليار درهم للاستحواذ على 138 قطعة أرض بمساحة 33 مليون قدم مربع، لدعم الطلب القوي والمتنامي من العملاء في القطاع الصناعي.
سيعزز الاستحواذ على قطع الأراضي من شركة دبي القابضة لإدارة الأصول محفظة المجموعة من الأراضي لتتجاوز 209 ملايين قدم مربع، مما يعزز جاذبية مدينة دبي الصناعية لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية، ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها الحاليين والجدد. وتعمل مدينة دبي الصناعية حاليًا بنسبة إشغال تبلغ 99% - بما في ذلك قطع الأراضي التي تم الاستحواذ عليها العام الماضي - في ظل نمو متسارع في قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي، مدفوعًا بمبادرة "عملية 300 مليار"، ومبادرة "اصنعها في الإمارات"، وأجندة دبي الاقتصادية "D33".
قال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم ش.م.ع: "يُبرز هذا الاستحواذ الاستراتيجي دور مجموعة تيكوم كمساهم رئيسي في القطاع الصناعي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي". وأضاف: "بفضل أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة والاستراتيجيات طويلة الأجل، مثل إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تُرسّخ دولتنا مكانتها كمركز عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر. ويؤكد هذا الاستحواذ الاستراتيجي الدور المحوري لمدينة دبي الصناعية في تطوير قطاع التصنيع في الدولة وتلبية الطلب المتزايد من العملاء الحاليين والجدد".
وأضاف: "من خلال استراتيجيتنا الموجهة نحو المستقبل والمدعومة بسيولة جيدة، فإننا نستفيد من ديناميكيات السوق المواتية ونستثمر بنشاط في تنمية محفظتنا العالمية من الأصول الصناعية بهدف تحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل لمساهمينا".
ويأتي الاستحواذ الجديد بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي في إطار خطة النمو الاستراتيجية لمجموعة تيكوم، حيث يرفع إجمالي استثمارات المجموعة عبر محفظتها التجارية والصناعية إلى 4.3 مليار درهم إماراتي منذ عام 2024.
يعكس هذا التوسع الاستراتيجي، الذي تنفذه مدينة دبي الصناعية ذ.م.م، وهي شركة تابعة للمجموعة، الطلب المتزايد على الأصول الصناعية. ويأتي ذلك في أعقاب استحواذ مجموعة تيكوم على 13.9 مليون قدم مربع من الأراضي في مدينة دبي الصناعية العام الماضي، والتي تم تأجيرها بالكامل لعملاء رائدين في ستة قطاعات حيوية تخدمها المنطقة، مثل الأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، والنقل.
ستمول مجموعة تيكوم عملية الاستحواذ الجديدة من مواردها الحالية وفق جدول سداد مرن، وستبدأ بتحقيق الإيرادات من محفظة الأراضي الإضافية خلال 12-24 شهرًا القادمة. بعد إتمام عملية الاستحواذ الجديدة، ستحافظ المجموعة على وضع مالي وسيولة جيدين.
وقد التزمت المجموعة بجميع المتطلبات التنظيمية والحوكمة ذات الصلة بالاستحواذ، بما في ذلك اتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتقييم من خلال إجراء التقييم من خلال أطراف موثوقة ومستقلة معتمدة من قبل السلطات التنظيمية.
يأتي هذا الاستحواذ في أعقاب الأداء المالي القوي لمجموعة تيكوم في النصف الأول من عام 2025، والذي تضمن نموًا سنويًا في صافي الربح بنسبة 22% ليصل إلى 737 مليون درهم، وزيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 1.4 مليار درهم. ومع استمرار نمو أسعار الإيجارات ومستويات الإشغال القوية، تؤكد مجموعة تيكوم قدرتها على جذب عملاء دوليين من خلال مناطقها التجارية النابضة بالحياة.
تأسست مدينة دبي الصناعية عام ٢٠٠٤، وهي جزء من مجموعة تيكوم، وتُعدّ مركزًا رائدًا للتصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، مُقدّمةً خدماتها للعملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بالإضافة إلى أكثر من ٣٥٠ مصنعًا عاملًا في المنطقة. وقد ساهم تصميمها الرئيسي الذكي، الذي يضم أراضٍ صناعية ومستودعات ومساحات لوجستية، وقربها من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة شحن تابعة لشركة الاتحاد للقطارات، في ترسيخ مكانتها كوجهة مُفضّلة في سلسلة التوريد العالمية.