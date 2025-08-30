تيكوم تستثمر 1.6 مليار درهم لتوسعة محفظتها في مدينة دبي الصناعية

تأسست مدينة دبي الصناعية عام ٢٠٠٤، وهي جزء من مجموعة تيكوم، وتُعدّ مركزًا رائدًا للتصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، مُقدّمةً خدماتها للعملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بالإضافة إلى أكثر من ٣٥٠ مصنعًا عاملًا في المنطقة. وقد ساهم تصميمها الرئيسي الذكي، الذي يضم أراضٍ صناعية ومستودعات ومساحات لوجستية، وقربها من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة شحن تابعة لشركة الاتحاد للقطارات، في ترسيخ مكانتها كوجهة مُفضّلة في سلسلة التوريد العالمية.