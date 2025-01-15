"توك انفيست" تحصل على ترخيص سوق كامل من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية
حصلت شركة "توك انفيست"، وهي سوق للاستثمار في الأصول الحقيقية، على ترخيص سوقي كامل من سلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). تعد توك انفيست أول شركة داخل منطقة الأعمال الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة تحصل على ترخيص VARA التشغيلي وواحدة من عدد قليل من منصات الاستثمار في الأصول الحقيقية المنظمة من البداية إلى النهاية على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يشهد سوق "التوكنات" نمواً سريعاً، حيث تشير توقعات رولاند بيرغر إلى أن حجمه سيتجاوز 10 تريليون دولار بحلول عام 2030، وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية أن يتجاوز حجم الأوراق المالية التي يتم توكناتها 16 تريليون دولار بحلول نفس العام. ومن خلال خفض حواجز الدخول، يتيح التوكنات لمجموعة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم رأس مال محدود، المشاركة في سوق العقارات.
قال "سكوت ثيل"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة توك انفيست: "نعتقد أن تقديم استثمارات جزئية للأصول الأكثر شهرة من شأنه أن يجعل الوصول إليها أكثر ديمقراطية ويجعل من السهل على الأفراد والمؤسسات على حد سواء إطلاق القيمة وخلق السيولة للأصول في العالم الحقيقي".
ويسمح الترخيص الكامل للسوق لشركة توك انفيست بالعمل كوسيط للأصول الافتراضية؛ وخدمة المستثمرين الأفراد والمؤهلين والمؤسساتيين في دبي ومنها، مما يعزز إمكانية الوصول إلى الاستثمارات المجزأة وجاذبيتها.
وقال "بلال جاسوما"، مدير النظم البيئية في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس إنجاز توك انفيست النظام البيئي الرائد الذي أنشأناه لشركات الويب 3 ويدعم رؤيتنا لتنمية تبني الويب 3 و تحليل الأصول في العالم الحقيقي باستخدام الرموز المميزة RWA. يوضح هذا الإنجاز مكانة دبي كسوق رائدة في مجال التشفير، مع إطار تنظيمي واضح وتقدمي يمكّن الشركات من الابتكار والعمل بأمان. نحن فخورون بدعم توك انفيست وجميع أعضائنا للتوسع والاستفادة من الأسواق العالمية عبر منطقة الأعمال الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة".
وبموجب هذا الترخيص، ستستفيد توك انفيست من تقنية البلوك تشين لتوفير منصة سلسة وآمنة وفعالة لتجزئة الأصول الحقيقية المعتمدة من سلطة دبي تنظيم الأصول الافتراضية. وقد حصلت توك انفيست على مجموعة من الأصول المتميزة من كبار مطوري العقارات ومدراء الصناديق وأماكن تداول السلع الأساسية وستطرح هذه الأصول الرمزية في السوق في الأسابيع والأشهر المقبلة. وتكرس الشركة نفسها لتعزيز نظام بيئي قوي، وتسهيل الوصول على نطاق أوسع إلى أفضل المنتجات في العالم مع إعطاء الأولوية لحماية المستثمرين.