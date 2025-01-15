"توك انفيست" تحصل على ترخيص سوق كامل من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

ومن المتوقع أن يشهد سوق "التوكنات" نمواً سريعاً، حيث تشير توقعات رولاند بيرغر إلى أن حجمه سيتجاوز 10 تريليون دولار بحلول عام 2030، وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية أن يتجاوز حجم الأوراق المالية التي يتم توكناتها 16 تريليون دولار بحلول نفس العام. ومن خلال خفض حواجز الدخول، يتيح التوكنات لمجموعة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم رأس مال محدود، المشاركة في سوق العقارات.