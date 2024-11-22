توكينج فيلانتروفي 2024": الإمارات مركز عالمي للعمل الخيري

كما تناول المنتدى بحثاً معمّقاً حول كيفية إسهام مناطق مثل آسيا والشرق الأوسط في رسم ملامح مستقبل العطاء العالمي. وفي جلسة خاصة بعنوان "الجيل القادم من العمل الخيري في الشرق الأوسط"، تم تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حشد أصحاب المصلحة، من المكاتب العائلية إلى المؤسسات الأكاديمية، تحت مظلة رؤية مشتركة لتحقيق أثر مستدام. وأكد المتحدثون على أهمية اغتنام هذه الفرصة الفريدة لتمكين الجيل القادم من روّاد العمل الخيري، وتزويدهم بالأدوات والشبكات وأطر الحوكمة اللازمة لمواجهة أبرز تحديات العالم.