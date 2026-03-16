توقف رحلات "طيران الهند" إلى دبي بسبب قيود تشغيلية طارئة

توقفت العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتاً صباح الاثنين بعد حادث متعلق بطائرة بدون طيار (درون) تسبب في تضرر أحد خزانات الوقود بالقرب من المركز الملاحي واندلاع حريق. ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن فرق الدفاع المدني أن الوضع تحت السيطرة، حيث تم احتواء الحريق بنجاح دون تسجيل أي انتشار للنيران.