توقف رحلات "طيران الهند" إلى دبي بسبب قيود تشغيلية طارئة

أعلنت شركتي "طيران الهند" و"طيران الهند إكسبريس" صباح اليوم الاثنين عن إلغاء رحلاتهما من وإلى دبي لهذا اليوم، وذلك في أعقاب التعليق المؤقت لجميع العمليات الجوية في مطار دبي الدولي.
توقفت العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتاً صباح الاثنين بعد حادث متعلق بطائرة بدون طيار (درون) تسبب في تضرر أحد خزانات الوقود بالقرب من المركز الملاحي واندلاع حريق. ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن فرق الدفاع المدني أن الوضع تحت السيطرة، حيث تم احتواء الحريق بنجاح دون تسجيل أي انتشار للنيران.
قدمت الناقلات الهندية للمسافرين المتضررين خيارات مرنة تشمل:
إعادة حجز الرحلات لتاريخ سفر مستقبلي.
إلغاء الحجز والحصول على استرداد كامل للمبلغ.
على الرغم من تعليق رحلات دبي، أكدت الشركات استمرار العمليات التالية:
جدة ومسقط: تشغيل 10 رحلات بين الهند وجدة (من دلهي، مومباي، بنغالورو، كوزيكود، ومانغلور).
مسقط: تشغيل 12 رحلة مجدولة (من دلهي، كانور، مومباي، ثيروفانانثابورام، ورحلتين من كوتشي).
الإمارات والسعودية: التخطيط لتشغيل 26 رحلة غير مجدولة (تخضع لتوفر الخانات الزمنية والظروف التشغيلية).
أكدت شركة "طيران الهند إكسبريس" أن رحلاتها الإضافية (Ad-hoc) من وإلى أبوظبي، ورأس الخيمة، والشارقة ستستمر كما هو معلن عنها سابقاً دون تغيير، معربة عن أسفها للإزعاج الناتج عن هذه الظروف الخارجة عن إرادتها.