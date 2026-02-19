توقعات لامعة: الذهب عند متوسط 5300 دولار في 2026

يبدو أن أسعار الذهب تتداول في نطاق أعلى على المدى الطويل حيث أصبح المعدن الثمين أكثر تمويلاً ويتشكل بشكل متزايد بفعل التحول في النظام العالمي.
وفقًا لمعهد التمويل الدولي (IIF)، فإن الشراء القوي من البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) ستدعم الطلب على المدى المتوسط ولكنها لن تدفع التحركات قصيرة الأجل.
توقع المعهد الدولي للتمويل (IIF) أن يبلغ متوسط سعر المعدن الأصفر 5,300 دولار في عام 2026 و 5,500 دولار في عام 2027.
“ستستمر أسعار الذهب في الاستجابة للتطورات في العوائد الحقيقية، والدولار الأمريكي، وظروف السيولة العالمية، وشراء البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية. تشمل المخاطر الصعودية انخفاضًا أسرع من المتوقع في العوائد الحقيقية، وتجدد الضغوط المالية، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) أقوى من المتوقع، أو تصعيدًا في التوترات الجيوسياسية التي تدعم الطلب على الملاذ الآمن. تنشأ المخاطر الهبوطية من بيئة أسعار فائدة أعلى لفترة أطول، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وضعف السيولة العالمية، أو تباطؤ في مشتريات القطاع الرسمي،” قال جاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في المعهد الدولي للتمويل.
“بشكل عام، بينما يبدو الذهب مدعومًا هيكليًا بشكل أفضل مما كان عليه في الدورات السابقة، فإن مسار سعره سيعكس في النهاية تطور هذه المحركات الرئيسية بدلاً من استمرار ميكانيكي للمكاسب الأخيرة،” قال في المذكرة الجديدة.
بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 5,500 دولار في وقت سابق من هذا العام، كانت أسعار الذهب تتداول حول مستوى 5,000 دولار يوم الخميس.
كان المعدن الأصفر يتداول عند 4,982.19 دولار للأوقية، مرتفعًا بنسبة 1.94 بالمائة. وقد انخفض إلى ما دون 4,920 دولار في وقت سابق من اليوم، لكنه استعاد الخسائر لاحقًا.
في الإمارات، كان سعر الذهب عيار 24 قيراطًا يتداول عند 600.75 درهم، وعيار 22 قيراطًا عند 556.25 درهم، وعيار 21 قيراطًا عند 533.5 درهم للجرام.
“قد يتم تداول الذهب في نطاق أعلى على المدى الطويل، لكن مساره المستقبلي سيبقى شديد الاعتماد على ظروف الاقتصاد الكلي والظروف المالية. وتُشتق التوقعات الأساسية من خلال تطبيق الحساسيات الفصلية المقدرة بعد عام 2010 على المسارات المفترضة للعوائد الحقيقية العالمية، والدولار الأمريكي، والسيولة العالمية، ومعنويات المخاطرة، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، ومشتريات البنوك المركزية،” قال إيراديان.
“في ظل سيناريو الهبوط الناعم الذي يتميز بتخفيف نقدي تدريجي، ودولار أمريكي أضعف قليلاً، وتحسن في السيولة العالمية، وطلب مستمر من القطاع الرسمي، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتفعة حتى عامي 2026-2027، على الرغم من أن وتيرة المكاسب يجب أن تتباطأ مع تلاشي العوامل الاقتصادية الكلية المواتية تدريجياً. وبموجب هذا السيناريو الأساسي، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الذهب حوالي 5300 دولار للأوقية في عام 2026 و 5500 دولار للأوقية في عام 2027، مع مستويات أعلى في نهاية العام،” قال.