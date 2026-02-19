توقعات لامعة: الذهب عند متوسط 5300 دولار في 2026

“في ظل سيناريو الهبوط الناعم الذي يتميز بتخفيف نقدي تدريجي، ودولار أمريكي أضعف قليلاً، وتحسن في السيولة العالمية، وطلب مستمر من القطاع الرسمي، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتفعة حتى عامي 2026-2027، على الرغم من أن وتيرة المكاسب يجب أن تتباطأ مع تلاشي العوامل الاقتصادية الكلية المواتية تدريجياً. وبموجب هذا السيناريو الأساسي، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الذهب حوالي 5300 دولار للأوقية في عام 2026 و 5500 دولار للأوقية في عام 2027، مع مستويات أعلى في نهاية العام،” قال.