توقعات صادمة لعام 2025: انهيار الدولار وتفوق "إنفيديا" وكوارث طبيعية

"في عام 2025، سيرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.27 مقابل اليورو، مما يعيد به مستويات ما قبل استفتاء بريكست، وبالتالي سيمحو خسائره بالكامل بعد الاستفتاء. "إن التوقعات في المملكة المتحدة إيجابية كما كانت دائماً في حقبة ما بعد بريكست. وهذا يعني أنها الأكثر تفاؤلاً مقارنة بـ'الرجل المريض في أوروبا'، الذي هو، ... أوروبا، أو على الأقل دول منطقة اليورو الأساسية مثل فرنسا وألمانيا. تهب رياح السياسة المالية الجديدة في المملكة المتحدة، حيث أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة عن أولويات الميزانية قبل عام 2025، والتي تجنبت أكثر أنواع الزيادات الضريبية الضارة بالنمو على الدخل، في حين خفضت الإنفاق الأقل إنتاجية في القطاع العام في خطوة نحو تقليص عجزها".