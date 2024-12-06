توقعات صادمة لعام 2025: انهيار الدولار وتفوق "إنفيديا" وكوارث طبيعية
توقعات: عودة ترامب للرئاسة وسياساته الاقتصادية تتسبب في انهيار الدولار. قيمة شركة "إنفيديا" تتجاوز شركة "آبل" بمقدار الضعف. كارثة طبيعية تؤدي إلى إفلاس شركة تأمين كبيرة لأول مرة.
هل تبدو هذه السيناريوهات صادمة؟ ربما لأن هذه هي الفكرة، تحفيز التفكير والتساؤلات لدى المحلل بداخلك.
تشكل هذه التوقعات جزءاً من "التوقعات السنوية الصادمة لعام 2025" التي تصدرها شركة "ساكسو"، الرائدة في مجال التداول والاستثمار عبر الإنترنت.
"إن توقعات ساكسو الجريئة تمثل سلسلة من السيناريوهات التي هي ليست حقيقية تماماً - على الأقل حتى الآن - ولكن من المحتمل أن تحدث. "وفي حين أننا لا نعرف أي القصص ستقود الاقتصاد العالمي في العام المقبل، فإن توقعاتنا لعام 2025 - من تفوق إنفيديا على نظيراتها من الشركات الكبرى إلى الرهان الجريء على التضخم في الصين - هي كما وعدنا: "صادمة" كما يقول كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي، "جون هاردي".
1. عودة ترامب للرئاسة تحدث أزمة كبرى للدولار
يشهد عام 2025، تولي ترامب للرئاسة، مما يعني إعادة صياغة طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وبقية العالم بشكل جذري، وفرض رسوم جمركية ضخمة على جميع الواردات، مع خفض العجز بمساعدة وزارة كفاءة الحكومة التي يديرها "إيلون ماسك". إن العواقب المترتبة على الدولار الأمريكي ستكون وخيمة على التجارة في جميع أنحاء العالم، حيث سيؤدي نقص الإمدادات من الدولار إلى اضطراب كبير في النظام المالي العالمي وتعريض الدولار الأمريكي لخطر ارتفاع قوي. وبدلاً من ذلك، سيتم البحث عن صمامات الأمان، حيث تسارع الجهات المالية الدولية إلى إيجاد بدائل.
التأثير المحتمل على السوق:
تضاعف قيمة سوق العملات المشفرة أربع مرات لتتجاوز 10 تريليون دولار، وانخفاض قيمة الدولار الأميركي بنسبة 20% مقابل العملات الرئيسية و 30% مقابل الذهب. يواصل الاقتصاد الأميركي الانتعاش، مع مواكبة الأجور لارتفاع أسعار السلع، مع عودة موارد الإنتاج إلى الولايات المتحدة، مما يعزز القدرة التنافسية للمصدّرين الأمريكيين.
2. قيمة شركة "إنفيديا" تتجاوز "آبل" بمقدار الضعف
في عام 2025، سيزداد نجاح إنفيديا مع توفر شريحتها الثورية "بلاكويل" التي يبلغ حجمها 208 مليار ترانزستور، وهي الشريحة التي تحقق قفزة تصل إلى 25 ضعفاً في كفاءة الذكاء الاصطناعي لكل وحدة من الطاقة المستهلكة مقارنة بالجيل السابق من H100. مع تصاعد سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي - حيث لا تريد أي شركة عملاقة أو حتى حكومة أن تتخلف عن الركب - ومع ارتفاع تكلفة الطاقة لمراكز البيانات، تصبح شرائح بلاكويل الخيار الأمثل، مما يجعل "إنفيديا" الشركة الأكثر ربحية على الإطلاق.
التأثير المحتمل على السوق:
ارتفاع أسهم "إنفيديا" إلى ما يتجاوز 250 دولاراً قبل أن تزداد المخاوف حول سيطرة الشركة الاحتكارية، مع التدقيق التنظيمي غير المرغوب فيه على وضعها الاحتكاري، مما يؤثر على التوقعات المستقبلية.
3. الصين تطلق برنامجاً تحفيزياً بقيمة 50 تريليون يوان لإنعاش الاقتصاد
في عام 2025، تراهن الصين بجرأة على أن إعادة التضخم هي الحل الوحيد، وتقرر اتخاذ خطوات جريئة لإعادة التضخم إلى اقتصادها عبر إطلاق مبادرات مالية ضخمة بقيمة تتجاوز 50 تريليون يوان (7 تريليونات دولار) للأعوام التالية. توجه الصين هذه الأموال مباشرة إلى المستهلكين عبر العملة الرقمية e-CNY، مما يضمن أن تُضخ الأموال في الاقتصاد بدلاً من سداد الديون. كما تتضمن الخطة تحفيز الشركات على تقليل ساعات العمل لتحسين جودة الحياة، مما يعزز الاستهلاك وتكوين الشركات والأسر وزيادة معدلات الولادة.
التأثير المحتمل على السوق:
تأثير تضخمي قوي على الاقتصاد الصيني والعالمي، وتفوق الأسواق الناشئة خاصة الصين على الأسواق المتقدمة، وارتفاع أسعار السلع عالمياً، وقوة اليوان الصيني.
4. طباعة أول قلب بشري بيولوجياً يبشر بعصر جديد من طول العمر
في إنجاز علمي غير مسبوق، سيتمكن الباحثون بحلول عام 2025 من طباعة قلب بشري وظيفي بالكامل باستخدام تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد. وبدءاً من عمليات التصوير المقطعي المحوسب عالية الدقة، ينشئ العلماء نموذجاً رقمياً مفصلاً يلتقط التفاصيل الدقيقة للبنية المعقدة للقلب. يعمل هذا النموذج كنموذج أولي لآلة طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد متقدمة، وتقوم بتكوين القلب بدقة باستخدام الخلايا الجذعية البشرية ومواد قابلة للتحلل الحيوي.
التأثير المحتمل على السوق:
إن النجاح الذي حققته الأعضاء المطبوعة بيولوجياً يرفع توقعات النمو لقطاعي التكنولوجيا الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد. إن أغلب الشركات في هذا المجال في مرحلة التأسيس، ولكن يمكن ترقب موجة من الاكتتابات الأولية. وبشكل عام، فإن هذه الزيادة في الابتكار والاستثمار قد تعيد تشكيل صناعة الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى تعزيز جودة حياة المرضى وتحقيق نمو اقتصادي كبير.
5. فرض ضرائب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع أسعار الطاقة
في عام 2025، يؤدي الطلب الكبير على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في عام 2025، إلى ارتفاع هائل في أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة. سيثير ذلك غضب السكان، حيث ستشهد الأسر ارتفاع فواتير الخدمات العامة الخاصة بها، ويتفاقم الأمر بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الكهرباء المستهلكة في المنزل خلال فترات الذروة في المساء. ورداً على ذلك، تتحرك العديد من السلطات المحلية لحماية الناخبين السياسيين، وفرض ضرائب ضخمة وحتى غرامات على أكبر مراكز البيانات في خطوة لدعم أسعار الطاقة المنخفضة للأسر".
التأثير المحتمل على السوق:
طفرة كبيرة في استثمارات البنية التحتية للطاقة، حيث ستشهد قيمة شركات مثل "فلور" (Fluor) ارتفاعاً بعد توقيع صفقات بناء جديدة ضخمة. تسارع تيسلا في إنتاج ميجاباك وتحظى باهتمام متزايد.
تضاعف أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة على المدى الطويل ، مما يعزز التوقعات التضخمية.
6. كارثة طبيعية تؤدي إلى إفلاس شركة تأمين كبرى لأول مرة
يشهد عام 2025 كارثة طبيعية كبرى، وهي عاصفة قوية وأمطار غزيرة في الولايات المتحدة. تعجز إحدى أكبر شركات التأمين عن تغطية المطالبات للأضرار التي تفوق بكثير مطالبات إعصار كاترينا في عام 2005 التي بلغت 40 مليار دولار، نتيجة ضعف التقدير لمخاطر تغير المناخ. تقلل إحدى أكبر شركات التأمين في الولايات المتحدة بشكل كبير من تقدير المخاطر التأمينية الناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار سياسات التأمين في المنطقة المتضررة. ومع عدم كفاية الاحتياطيات لتغطية المطالبات وعدم كفاية إعادة التأمين للتخفيف من تكاليف هذا الحدث، ينتشر الذعر حول الصناعة. تتكشف الأزمة، مما يدفع إلى مناقشات على مستوى الحكومة حول ما إذا كان ينبغي إنقاذ الشركة الفاشلة وغيرها من الشركات المتضررة في الصناعة لمنع انتشار المخاطر على نطاق واسع".
التأثير المحتمل على السوق:
ارتفاع أسهم شركة "بيركشاير هاثاواي" حيث تمتلك شركة "بافيت" رأس مال كافٍ لإدارة الأزمة والحصول على حصة في السوق.
7. الجنيه الإسترليني يمحو تأثيرات "بريكست"
"في عام 2025، سيرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.27 مقابل اليورو، مما يعيد به مستويات ما قبل استفتاء بريكست، وبالتالي سيمحو خسائره بالكامل بعد الاستفتاء. "إن التوقعات في المملكة المتحدة إيجابية كما كانت دائماً في حقبة ما بعد بريكست. وهذا يعني أنها الأكثر تفاؤلاً مقارنة بـ'الرجل المريض في أوروبا'، الذي هو، ... أوروبا، أو على الأقل دول منطقة اليورو الأساسية مثل فرنسا وألمانيا. تهب رياح السياسة المالية الجديدة في المملكة المتحدة، حيث أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة عن أولويات الميزانية قبل عام 2025، والتي تجنبت أكثر أنواع الزيادات الضريبية الضارة بالنمو على الدخل، في حين خفضت الإنفاق الأقل إنتاجية في القطاع العام في خطوة نحو تقليص عجزها".
التأثير المحتمل على السوق:
تعزيز الاستثمار المحلي وتحسن آفاق النمو الاقتصادي يدعمان الجنيه الإسترليني مقابل اليورو المتعثر، حيث انخفض سعر اليورو/الجنيه الإسترليني إلى 0.7500، وهو أقل من المستوى الذي كان عليه قبل يوم من التصويت على "بريكست" عند 0.76. كما سجل مؤشر (FTSE 100) البريطاني أداءً قوياً."
التأثيرات على الأسواق والمستثمرين
ورغم أن هذه التوقعات لا تمثل التوقعات الرسمية للسوق التي يصدرها بنك ساكسو، فإنها تذكّر المستثمرين بضرورة أخذ جميع النتائج المحتملة في الحسبان، حتى تلك التي قد تبدو غير محتملة. وتهدف التوقعات الجريئة إلى توسيع آفاق المشاركين في السوق وإعدادهم لسيناريوهات غير متوقعة.