توقعات بقفزة قياسية لأسعار الذهب والفضة في أسواق دبي والعالم

وقال رئيس الأبحاث في Pepperstone: "الأمور لا يجب أن تكون منطقية دائماً وفقاً لتفكيرك، ويمكن للأسعار غالباً أن تتحرك بما يتجاوز بكثير ما يبدو عادلاً. نحن تحت رحمة مخاطر العناوين الإخبارية، وهناك مشاركون، بما في ذلك الخوارزميات، يمكنهم تفسير الأخبار والتفاعل معها بشكل أسرع بكثير من أي شخص آخر. قد لا تناسب هذه البيئة الجميع، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يكون من المفيد البقاء خارج الأسواق الأكثر حساسية لتدفق الأخبار. إن فكرة أن (عدم اتخاذ مركز مالي قد يكون أحياناً أفضل مركز) تبدو صحيحة تماماً هنا".