توقعات بقفزة قياسية لأسعار الذهب والفضة في أسواق دبي والعالم

من المتوقع أن تقفز أسعار الذهب والفضة بنسبة تصل إلى 5% عند افتتاح الأسواق في دبي والعالم يوم الاثنين، مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع العسكري الإقليمي قد يعقد القرار الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة، وهذا قد يوفر دعماً إضافياً للمعدن الثمين.
شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات ضد إيران يوم السبت، استهدفت قيادة البلاد والمنشآت العسكرية.
وعقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على دول الخليج.
وقالت رانيا جول، كبيرة محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في موقع "xs.com": "في مثل هذه البيئات، يعود الذهب سريعاً إلى الصدارة كأداة تحوط استراتيجية بدلاً من كونه أصلاً للمضاربة. ومن المرجح أن تسجل أسعار الذهب حركة صعودية فورية عند افتتاح السوق، وربما بفجوة سعرية ومكاسب تتراوح بين 2% و3%، مدفوعة بشكل أساسي بتدفقات التحوط المؤسسي قبل المشاركة بالتجزئة. ويعكس هذا السلوك تركيز المستثمرين على الحفاظ على رأس المال بدلاً من السعي وراء مكاسب قصيرة الأجل".
وفي الإمارات، أغلق ذهب عيار 24 قيراط الأسبوع عند 636.0 درهماً للجرام، بينما تم تداول عيارات 22 و21 و18 و14 قيراط عند 589.0 و564.75 و484.0 و377.5 درهماً للجرام على التوالي.
وإذا ارتفع المعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 2%، فقد يصل سعر الذهب عيار 24 قيراط إلى 650 درهماً للجرام لأول مرة عند افتتاح الأسواق في دبي والإمارات يوم الاثنين.
وعالمياً، أغلق سعر الذهب الفوري الأسبوع عند 5,278.1 دولاراً للأونصة، بزيادة قدرها 1.94%.
وأضافت جول: "على المدى القصير، يجب أن يظل الذهب مدعوماً بشكل جيد طالما ظل المشهد السياسي غير واضح، مع إمكانية اختبار مستويات قياسية إذا تطورت التوترات إلى وضع طويل الأمد. والأهم من ذلك، لا يمكن النظر إلى هذه الحركة الصعودية بمعزل عن اعتبارات السياسة النقدية؛ فأي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة قد يعقد قرارات خفض أسعار الفائدة، مما يوفر دعماً هيكلياً إضافياً للذهب"
بينما تستفيد الفضة من الطلب الواسع على الملاذ الآمن، إلا أنها تظل أكثر حساسية للتقلبات بسبب طبيعتها المزدوجة كأداة تحوط ومعدن صناعي في آن واحد.
وأضافت جول: "أتوقع أن تتحرك الفضة بوتيرة أسرع من الذهب، مع مكاسب محتملة تتراوح بين 3% و5%، رغم أنها تظل أكثر عرضة للتصحيحات في حال بدأت المخاوف الجيوسياسية في التراجع".
أغلقت الفضة الأسبوع عند 93.72 دولاراً (344.22 درهماً) للأونصة، بزيادة قدرها 7.59%.
من جانبه، قال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في "Pepperstone"، إن الذهب والفضة يجب أن يظهرا أيضاً باللون الأخضر عند إعادة افتتاح الأسواق، والعودة إلى كونهما وضع الملاذ الآمن الافتراضي.
وقال: "لن يكون من المفاجئ رؤية فجوة في سعر الذهب بنحو 2% للأعلى"، ناصحاً المستثمرين بالبقاء منفتحين على فكرة أن السوق الجماعي يمكن أن يأخذ الأسعار إلى أي مكان يريده.
وقال رئيس الأبحاث في Pepperstone: "الأمور لا يجب أن تكون منطقية دائماً وفقاً لتفكيرك، ويمكن للأسعار غالباً أن تتحرك بما يتجاوز بكثير ما يبدو عادلاً. نحن تحت رحمة مخاطر العناوين الإخبارية، وهناك مشاركون، بما في ذلك الخوارزميات، يمكنهم تفسير الأخبار والتفاعل معها بشكل أسرع بكثير من أي شخص آخر. قد لا تناسب هذه البيئة الجميع، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يكون من المفيد البقاء خارج الأسواق الأكثر حساسية لتدفق الأخبار. إن فكرة أن (عدم اتخاذ مركز مالي قد يكون أحياناً أفضل مركز) تبدو صحيحة تماماً هنا".