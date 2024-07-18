توقعات بفرض ضريبة الدخل الشخصي خليجياً بعد خطوة عُمان

من المتوقع أن تفرض سلطنة عمان ضريبة على دخل الأفراد، لتصبح أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق الأمر الذي سيتم في وقت ما من العام المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن أحال مجلس الشورى مشروع القانون إلى مجلس الدولة، ونظراً لأن مشروع القانون يقترب من نهاية مراحل الموافقة التشريعية، فمن المرجح أن يتم التطبيق في عام 2025، بعد أن تمت صياغة مشروع القانون الأولي في عام 2020.