توقعات بفرض ضريبة الدخل الشخصي خليجياً بعد خطوة عُمان
من المتوقع أن تفرض سلطنة عمان ضريبة على دخل الأفراد، لتصبح أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تطبق الأمر الذي سيتم في وقت ما من العام المقبل.
ويأتي ذلك بعد أن أحال مجلس الشورى مشروع القانون إلى مجلس الدولة، ونظراً لأن مشروع القانون يقترب من نهاية مراحل الموافقة التشريعية، فمن المرجح أن يتم التطبيق في عام 2025، بعد أن تمت صياغة مشروع القانون الأولي في عام 2020.
ويتوقع المحللون أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أيضاً بفرض ضريبة الدخل الشخصي، ولكن ليس في المستقبل القريب، ويمكن اعتبار سلطنة عمان كنموذج لبدء تطبيق الضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
كما صدر عن صحيفة خليج تايمز العام الماضي، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية إن الإمارات لا تخطط لفرض ضريبة الدخل الشخصي، وكانت المؤسسات المالية العالمية تشجع الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على فرض ضرائب جديدة من أجل زيادة إيراداتها، بعيداً عن إيرادات النفط. وقد فرضت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ضريبة بنسبة 9 في المائة على دخل الشركات لزيادة إجمالي الإيرادات.
ولن يتأثر معظم الوافدين والمواطنين في عُمان بهذا النظام الضريبي الجديد. ونقلت تقارير عن أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني أن الأجانب سيخضعون لضريبة دخل شخصية تتراوح بين 5 في المائة إلى 9 في المائة على الدخل الذي يتجاوز 100 ألف دولار. وبالنسبة للمواطنين العُمانيين، ستكون القيمة أعلى بكثير عند صافي الدخل العالمي الذي يتجاوز مليون دولار، والذي سيخضع لضريبة بنسبة 5 في المائة.
وقالت أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني في أحدث تقرير لها عن الدولة المجاورة لدولة الإمارات العربية المتحدة: "في البداية، على الأقل لن تؤثر ضريبة الدخل الشخصي الجديدة على غالبية السكان في عمان، سواء كانوا عمالاً وافدين أو مواطنين".
وأضاف التقرير أن "ضريبة الدخل الشخصي يمكن أن تُفرض في وقت مبكر من عام 2025، وهو ما من شأنه أن يجعل البلاد في المقدمة فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولطالما فرضت عُمان ضريبة دخل الشركات وإن كانت محدودة. وكان قد تم فرضها في عام 2009 وتم رفعها من 12 في المائة إلى 15 في المائة في عام 2017، ولم تُفرض الضريبة حتى الآن في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لقد كانت عُمان قد تأخرت في فرض ضريبة القيمة المضافة مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".
ويبلغ عدد الوافدين في عمان 2.2 مليون نسمة، أي ما يعادل 42.3 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 5.2 مليون نسمة. ومن بين هؤلاء البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، فإن الغالبية (1.4 مليون نسمة) لديهم مستوى تحصيل تعليمي أقل من الدبلوم العام.
وتابع التقرير: "بينما لا يعد هذا مؤشراً مثالياً للدخل، فإن 214,503 عاملاً وافداً فقط يحملون درجة البكالوريوس أو الدبلوم العالي، وبالتالي فإن عدد العمال الأجانب الذين يتقاضون راتباً يزيد عن 100 ألف دولار والذين قد يخضعون لضريبة الدخل الشخصي ربما يكون أقل من ذلك - أي أقل من 4.2 في المائة من إجمالي السكان. ومن المرجح أن يكون عدد المواطنين العُمانيين الذين يستوفون شرط الدخل السنوي البالغ مليون دولار قليلاً بصورة مماثلة".