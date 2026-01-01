توقعات أسواق السلع 2026..فجوة تاريخية بين طفرة المعادن وفائض الطاقة

في المقابل، يقع النفط على الجانب الآخر من الميزان؛ إذ يتوقع جولدمان أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 56 دولاراً فقط للبرميل في عام 2026، مع بلوغ خام غرب تكساس الوسيط حوالي 52 دولاراً، وهو ما يقل كثيراً عن المستويات الحالية. ويرى البنك أن السوق غارق بالفعل في الإمدادات؛ فما زال الإنتاج الأمريكي مرناً، والإنتاج من خارج منظمة "أوبك" يواصل النمو، كما أن سنوات الانضباط الاستثماري بدأت تفسح المجال لزيادة الكميات. وما لم تقدم "أوبك+" تخفيضات عميقة ومستدامة، أو تحدث اضطرابات جيوسياسية كبرى تشمل منتجين مثل روسيا أو إيران، فمن المرجح أن يؤدي تراكم المخزونات إلى وضع سقف للأسعار. وقد ترددت أصداء تحذيرات مماثلة من قبل وكالة الطاقة الدولية، التي سلطت الضوء مراراً وتكراراً على مخاطر الفائض في النصف الثاني من العقد.