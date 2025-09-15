توظيف 83 ألف عامل بالقطاع البحري في الإمارات خلال 5 سنوات

يُقصد بالصناعات البحرية الأنشطة التي تتم في البحر وخارج الشواطئ لاستخراج الموارد أو تطوير البنية التحتية. وغالباً ما يرتبط هذا القطاع بحفر آبار النفط. وبما أن الإمارات دولة منتجة للنفط، فإن هناك عشرات الشركات البحرية المحلية والمتعددة الجنسيات التي تعمل في الدولة منذ عقود، وتوظف آلاف العمال داخل البلاد.