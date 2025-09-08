"توصيل في نفس اليوم" ثورة التسوق الجديدة في الإمارات

على الرغم من أن تكلفة التوصيل خلال 60 دقيقة أعلى من تكلفة التوصيل الاعتيادية، إلا أن التجربة التي يوفرها للعملاء لا تُضاهى، حيث حصلنا على تقييم 76 نقطة في صافي الترويج، وفقًا للمتحدث الرسمي. وأضاف: "في الواقع، ساهم هذا التطور في تحسين معدل تكرار الشراء لدينا بنسبة 50%. وقد أظهر هذا المستوى من الولاء والتفاعل أن العملاء لا يُقدّرون السرعة فحسب، بل يُقدّرون أيضًا الثقة والراحة التي توفرها. هذا النمو الذي يُولي العميل الأولوية يُمكّننا من توسيع نطاق نموذجنا بشكل مستدام، مما يجعله خيارًا مُربحًا لكل من أعمالنا وعملائنا."