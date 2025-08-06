توازن الحياة المهنية والتداول: قصة الطموح المزدوج في الإمارات

عند الثالثة تمامًا بعد ظهر كل يوم، ينهي أحمد المنصوري، المقيم الإماراتي في أبوظبي، عمله ويتوجه مباشرةً إلى النادي الرياضي، ثم يعود إلى المنزل لتناول غداء متأخر. لكن بخلاف أغلب أقرانه، لا يسترخي للراحة في المساء، بل يستعد لما يسميه "الجزء الثاني من اليوم".

مع افتتاح الأسواق الأمريكية عند 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات، ينضم عدد متزايد من موظفي الدوام الكامل إلى صفوف المتداولين الجزئيين، فيجمعون بين مسارين وظيفيين مدفوعين بالطموح وقابلية تحمل المخاطر وأمل الحرية المالية.

يقول أحمد (32 سنة): "أكون على مكتبي عند 5:20 مساءً، بيدي كوب قهوة، أتابع الأخبار، وأتفقد معنويات ما قبل السوق، وأراجع قائمتي وأراقب الأسهم لمعرفة إن كانت هناك حركة غير عادية في الحجم أو فجوات سعرية."

أحمد متداول علم نفسه بنفسه، بدأ رحلته في الأسهم الأمريكية خلال الجائحة. "بدأ الأمر بمشاهدة مقاطع يوتيوب لمتداولين مثل ريكي غوتيريز وزيب تريدر. بعدها فتحت حسابًا تجريبياً وتداولت على الورق لأربعة أشهر قبل أن أستثمر نقوداً حقيقية." يتذكر أخطاءه في البدايات — كمتوسط التكلفة في صفقات خاسرة، والانجرار وراء موجات الحماس (FOMO)، وسوء قراءة تقارير الأرباح.

أما الآن، فهو يركز أغلب تداولاته على أسهم التكنولوجيا والنمو، معتمدًا بشكل رئيس على حركة السعر، ويستخدم أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل المزاج اللحظي للأخبار وتنبيهات السوق. "تغريدة من مدير شركة قد تقلب الموازين. تعلمت أن أقرأ الشريط السعري، لا العناوين فقط."

محفظته الاستثمارية متواضعة لكنها تنمو بثبات. يخاطر بنسبة 1 إلى 2% فقط في الصفقة الواحدة ويضع نقاط إيقاف خسارة صارمة. "عليك حماية جانبك الضعيف. صفقة واحدة سيئة قد تمحو أرباح أسبوع كامل. هذا هو الفارق بين المقامرة والتداول."

ورغم تزايد ثقته بنفسه، لا يفكر في ترك وظيفته الحكومية الأساسية. "هذا شغف، لكنني ما زلت بحاجة للاستقرار. لا أريد أن أعتمد على السوق في دفع الإيجار."