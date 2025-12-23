تهديد بوجود قنبلة يستهدف رحلة "ك ل م" المتجهة للهند

تلقت رحلة طيران KLM من أمستردام إلى حيدر أباد في الهند تهديدًا بوجود قنبلة، مما دفع السلطات إلى تنفيذ بروتوكولات السلامة القياسية بعد الهبوط، وفقًا لما أوردته ANI.
وفقًا للمصادر، تلقى مطار راجيف غاندي الدولي في حيدر أباد تهديدًا بوجود قنبلة عبر البريد الإلكتروني حوالي منتصف الليل يستهدف رحلة KLM من أمستردام. هبطت الرحلة بسلام في الساعة 1 صباحًا، وكان جميع الركاب والطاقم بأمان.
نفذت السلطات بسرعة بروتوكولات السلامة القياسية. لم يتم الإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة بعد الفحوصات.
هذا هو الأحدث في سلسلة من هذه الأحداث في مطار حيدر أباد. في وقت سابق في 6 ديسمبر، تلقت رحلتان دوليتان تهديدات بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني في مطار حيدر أباد. تم استلامها على معرف دعم العملاء، وبدأت بروتوكولات السلامة بعد الهبوط.
وفقًا لمطار حيدر أباد GMR، تلقت رحلة الخطوط الجوية البريطانية 277 ورحلة الخطوط الجوية الكويتية 373 تهديدات عبر البريد الإلكتروني. هبطت BA 277 بسلام في الصباح الباكر، لكن الرحلة الأخرى إلى حيدر أباد عادت إلى مطار المغادرة.
في 5 ديسمبر، تلقت رحلة طيران الإمارات EK526 من دبي إلى حيدر أباد أيضًا تهديدًا بوجود قنبلة عبر البريد الإلكتروني. هبطت الطائرة بسلام وتم نقلها إلى منطقة معزولة، حيث تم إنزال الركاب وفقًا للإجراءات التشغيلية القياسية.
في 4 ديسمبر، تم تحويل رحلة طيران IndiGo من المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية إلى حيدر أباد إلى أحمد آباد بعد تهديد مماثل بوجود قنبلة. هبطت الرحلة بسلام في مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولي في أحمد آباد.