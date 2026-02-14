تهديد بوجود قنبلة يستنفر أمن مطار كولكاتا

أفادت الأنباء عن بلاغ بوجود تهديد بوجود قنبلة على متن رحلة تابعة لشركة "إنديغو" (IndiGo) في مطار نيتجي سوبهاس شاندرا بوس الدولي في كولكاتا صباح يوم السبت. وذكر مدير مطار كولكاتا أن رحلة "إنديغو" رقم 6E3074، والتي كان من المقرر أن تقلع في تمام الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الهند متوجهة إلى شيلونغ، قد نُقلت إلى منطقة العزل بعد العثور على ورقة تهديد.