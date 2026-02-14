تهديد بوجود قنبلة يستنفر أمن مطار كولكاتا

أفادت الأنباء عن بلاغ بوجود تهديد بوجود قنبلة على متن رحلة تابعة لشركة "إنديغو" (IndiGo) في مطار نيتجي سوبهاس شاندرا بوس الدولي في كولكاتا صباح يوم السبت. وذكر مدير مطار كولكاتا أن رحلة "إنديغو" رقم 6E3074، والتي كان من المقرر أن تقلع في تمام الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الهند متوجهة إلى شيلونغ، قد نُقلت إلى منطقة العزل بعد العثور على ورقة تهديد.
وأثناء صعود الركاب، عثر أفراد طاقم الطائرة على قصاصة ورق داخل مقصورة المرحاض في الطائرة تشير إلى وجود قنبلة على متنها.
تم إجلاء الركاب من الطائرة على الفور وأُجريت الفحوصات الأمنية اللازمة، ولا تزال المعلومات الإضافية حول الحادثة قيد الانتظار.
وفي الشهر الماضي، وتحديداً في 23 يناير، تلقت رحلة "إنديغو" رقم 6E 2608، المتجهة من دلهي إلى بونة، تهديداً بوجود قنبلة عند وصولها إلى مطار بونة. وكان التهديد عبارة عن ملاحظة مكتوبة بخط اليد وُجدت في دورة مياه الطائرة.
ووفقاً للمصادر، فقد هبطت الطائرة بسلام في مطار بونة، وتم إنزال جميع الركاب بأمان.
هبطت الطائرة، التي كان من المقرر وصولها في الساعة 8:40 مساءً، في تمام الساعة 9:24 مساءً وتوقفت في الموقف رقم (3) عند الساعة 9:27 مساءً. لاحقاً، قام برج مراقبة الحركة الجوية (ATC) بإبلاغ وحدة مراقبة الساحة (Apron Control) بالمعلومات المتعلقة بتهديد القنبلة.
بعد ذلك، تم نقل الطائرة إلى منطقة العزل. وقامت وحدة مراقبة الساحة على الفور بتنبيه كافة الجهات المعنية، وانعقدت لجنة تقييم تهديدات القنابل (BTAC). وعقب التقييم، قامت فرقة الكشف عن القنابل والتخلص منها (BDDS) بتفتيش الطائرة بدقة.
ولم يتم العثور على أي نتائج مشبوهة أو سلبية خلال الفحوصات الأمنية. ومع استكمال الإجراءات، تم التصريح للطائرة وأُعيدت للعمليات الطبيعية. وقد تم التعامل مع الموقف بطريقة منسقة وفي الوقت المناسب، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أخرى.
[مع مدخلات من وكالة الأنباء الآسيوية (ANI)]