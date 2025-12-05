"تهديد أمني" يطال رحلة طيران الإمارات من دبي.. وهبوط آمن في الهند

أكد متحدث باسم شركة "طيران الإمارات" لصحيفة "الخليج تايمز" أن رحلة تابعة للناقلة متجهة إلى مدينة حيدر أباد الهندية تلقت "تهديداً أمنياً" يوم الجمعة.

وقال المتحدث في بيان: "نبهتنا السلطات إلى تهديد أمني محتمل على متن رحلة طيران الإمارات رقم EK526 من دبي إلى حيدر أباد. وتم تطبيق إجراءات أمنية قياسية بالتعاون الكامل مع فرق طيران الإمارات الأرضية، ونزل الركاب بشكل طبيعي بعد إجراءات التفتيش الأمني".

ذكرت وكالة الأنباء الهندية (PTI) أن مطار راجيف غاندي الدولي في حيدر أباد تلقى تهديداً بوجود قنبلة على متن رحلة "طيران الإمارات" القادمة من دبي إلى حيدر أباد يوم الجمعة. وقد هبطت الرحلة بأمان في الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

واتبعت السلطات في الهند إجراءات السلامة المعتادة لضمان سلامة الركاب والطائرة.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات": "تبقى سلامة ورفاهية مسافرينا وطاقمنا هي الأولوية القصوى لطيران الإمارات".

وتسيّر "طيران الإمارات"، أكبر ناقل دولي في العالم، رحلات إلى عدة مدن هندية، بما في ذلك مومباي، حيدر أباد، أحمد أباد، تشيناي، بنغالور، كوتشي، دلهي، كولكاتا، وتيروفانانثابورام.