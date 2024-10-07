"تموين أبوظبي للفنادق" تفتح باب الاكتتاب العام الأولي
أعلنت شركة "تموين أبوظبي الوطنية للفنادق" (إيه دي إن إتش كاترينغ) التابعة لشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق" عن نطاق سعر الطرح الذي يتراوح بين 0.91 و0.96 درهماً للسهم الواحد، حيث تم فتح باب الاكتتاب لطرح أسهمها للبيع اعتباراً من اليوم الاثنين.
ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 819 مليون درهم و864 مليون درهم، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج ستصل إلى ما بين 2.05 مليار درهم و2.16 مليار درهم.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية تحديد أسعار الاكتتاب، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024.
ويتوفر حوالي 900 مليون سهم من أسهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق للاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
تم فتح باب الاكتتاب اليوم الاثنين 7 أكتوبر وسيستمر حتى يوم الاثنين 14 أكتوبر للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما بالنسبة للمستثمرين المحترفين فينتهي الاكتتاب يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.
وسيتم تخصيص ما يصل إلى 10% من الأسهم للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق الذين يتقدمون بطلب إما في الطرح الأول أو الطرح الثاني، مع أولوية عن المتقدمين الآخرين.
تم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد" و"بنك أبوظبي الأول" كمنسقين عالميين مشتركين ومدراء مشتركين للاكتتاب. كما تم تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي التجاري" كمدراء مشتركين للاكتتاب.
في حين تم تعيين "بنك أبوظبي الأول" كبنك رئيسي لاستقبال الطلبات، كما تم تعيين "بنك أبوظبي التجاري" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"وبنك الإمارات دبي الوطني" و"مصرف الإمارات الإسلامي" كبنوك لاستقبال الطلبات.
ستقوم الشركة بإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومن المتوقع أن تبدأ الأسهم التداول يوم الأربعاء، 23 أكتوبر.
وقال "كلايف كاولي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق": "يسعدنا أن نعلن عن بدء عملية تحديد أسعار الاكتتاب لطرحنا العام الأولي، وهو إنجاز مهم لشركتنا حيث يعرض مساهمينا حصة 40% للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يسعون إلى المشاركة في نمو شركة إقليمية رائدة. إن موقعنا الرائد في السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الأداء المالي القوي والمرن، يضعنا في وضع مثالي لتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين مع الاستفادة من الفرص الجديدة وبناء علاقات وثيقة مع عملائنا الحاليين".
وأضاف "كاولي": "بفضل معرفتنا العميقة بالقطاعات ذات النمو المرتفع مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتطلعاتنا لتوسيع وجودنا في أبوظبي ودبي، نرى أيضاً إمكانيات كبيرة في المملكة العربية السعودية، لا سيما في المنطقة الشرقية، بما في ذلك جدة والرياض، حيث نحقق تقدماً ملحوظاً في توسيع عملياتنا. ونحن نرحب بالمساهمين الجدد للانضمام إلى رحلتنا".
وقالت الشركة إن المساهمين يحتفظون بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقد أفادت الشركة سابقاً أن المساهم البائع لم يحصل على أرباح من المجموعة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعتزم المجموعة دفع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون درهم في أبريل 2025. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تعتزم الشركة دفع أرباح نقدية إجمالية قدرها 180 مليون درهم، مقسمة بالتساوي بين النصف الأول من السنة المالية (ومن المتوقع أن يتم دفعها في أكتوبر 2025) والنصف الثاني من السنة المالية (ومن المتوقع أن يتم دفعها في أبريل 2026).