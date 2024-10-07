"تموين أبوظبي للفنادق" تفتح باب الاكتتاب العام الأولي

ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 819 مليون درهم و864 مليون درهم، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج ستصل إلى ما بين 2.05 مليار درهم و2.16 مليار درهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية تحديد أسعار الاكتتاب، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024.