تمويل متزايد للشركات الناشئة بالإمارات والسعودية ومصر

وفقاً "لفيليب باهوشي"، الرئيس التنفيذي لشركة (ماجنيت MAGNiTT)، من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام ارتفاعاً طفيفاً في نشاط رأس المال الاستثماري.

وفيما يتعلق بالاتجاهات، من المرجح أن تستفيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر، من الربع الرابع القوي للغاية، في حين من المتوقع أن يكون الربع الثالث أكثر هدوءاً بعض الشيء.