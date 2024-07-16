تمويل متزايد للشركات الناشئة بالإمارات والسعودية ومصر
حصلت الشركات الناشئة في الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر على أكبر قدر من التمويل في النصف الأول من العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهد وضع رأس المال الاستثماري في المنطقة زيادة بنسبة 33% في عدد المستثمرين، مما يعكس ازدهار النظام البيئي لرواد الأعمال في هذه البلدان.
ومن حيث عدد الصفقات، تصدرت الإمارات القائمة بـ 83 صفقة، بزيادة سنوية قدرها 11 في المائة. تليها السعودية بـ 63 صفقة، بانخفاض 3.0 في المائة، ثم مصر بـ 28 صفقة بانخفاض بنسبة 15 في المائة، والمغرب والبحرين بـ 10 و7 على التوالي.
واحتلت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في تأمين أموال رأس المال الاستثماري بمبلغ 412 مليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 225 مليون دولار، ومصر بمبلغ 86 مليون دولار. مع ذلك، شهدت جميع هذه الأسواق انخفاضاً بنسبة 7 و19 و75 في المائة على التوالي، وفقاً لمنصة بيانات المشاريع (ماجنيت MAGNiTT).
وانضم المغرب والكويت إلى المراكز الخمسة الأولى بمبلغ 17 مليون دولار و14 مليون دولار على التوالي.
وبدأ سوق الاستثمار الجريء في السعودية العام بما يتماشى مع أدائه في النصف الأول من عام 2023، حيث شكلت الصفقات غير الضخمة 68% من قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 35% في النصف الأول من عام 2023.
وكشفت بيانات (ماجنيت MAGNiTT) أنه على الرغم من الزيادة في عدد المستثمرين، لم يتم ضخ سوى 768 مليون دولار أمريكي من التمويل في الشركات الناشئة الإقليمية، وهو انخفاض بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي.
وكانت التجارة الإلكترونية هي القطاع الأكثر تمويلاً بتمويل قدره 244 مليون دولار، في حين كانت التكنولوجيا المالية هي الصناعة المفضلة من حيث عدد الصفقات.
وكانت شركة سنابل للاستثمارات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة هي المستثمر الأكثر نشاطاً في المنطقة برأس مال قدره 57 مليون دولار.
وفقاً "لفيليب باهوشي"، الرئيس التنفيذي لشركة (ماجنيت MAGNiTT)، من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام ارتفاعاً طفيفاً في نشاط رأس المال الاستثماري.
وفيما يتعلق بالاتجاهات، من المرجح أن تستفيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر، من الربع الرابع القوي للغاية، في حين من المتوقع أن يكون الربع الثالث أكثر هدوءاً بعض الشيء.
وقال إنه من منظور الاقتصاد الكلي، فإن الاستقرار السياسي هو المفتاح. يعد انخفاض أسعار الفائدة لإعادة السيولة إلى الأسواق أمراً مهماً، كما أن المؤتمرات والفعاليات التي يمكن أن تسلط الضوء على الفرص المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى ستكون مهمة جداً في رؤية القوة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع.
وأشار باهوشي إلى أنّ كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في وضع جيد يسمح لهما برؤية استمرار القوة في أنظمتهما البيئية على الرغم من التباطؤ في بيئة المشاريع والاقتصاد الكلي، مضيفاً أن نمو المعاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابي للغاية.
وأوضح باهوشي أنه بالنسبة للاستثمار في المراحل المبكرة، من المتوقع أن يتم وضع هذه الشركات كواحدة من النظم البيئية الرائدة لاستقطاب الشركات العالمية للتأسيس والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.