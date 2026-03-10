تمكين الكفاءات الوطنية.. أحمد الحسن مديراً تنفيذياً لعمليات موانئ دبي العالمية إقليمياً

عينت شركة موانئ دبي العالمية متعددة الجنسيات ومقرها دبي أحمد يوسف الحسن رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لدول مجلس التعاون الخليجي، ليشرف على محفظة متكاملة تشمل الموانئ والمحطات، والمناطق الاقتصادية، والتكنولوجيا الرقمية، والحلول اللوجستية في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والأسواق في الخليج العلوي.

سيقود الحسن الاستراتيجية والأداء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على تعزيز سلاسل التوريد الشاملة وتقديم حلول لوجستية متكاملة تجعل التجارة أبسط وأكثر موثوقية للعملاء في جميع أنحاء المنطقة.

قال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لموانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي: "أصبحت التجارة أكثر ترابطاً وتعقيداً من أي وقت مضى، وأولويتنا هي الحفاظ على حركة البضائع بأمان وكفاءة لعملائنا.

"نحن نراقب التطورات في الخليج العربي ومضيق هرمز عن كثب وندير موانئنا ومحطاتنا في دبي بإجراءات أمان وسلامة معززة. لا تزال محطات الحاويات والبضائع العامة في ميناء جبل علي's تعمل بكامل طاقتها، ونحن نعمل عن كثب مع السلطات الإماراتية وخطوط الشحن وشركاء الخدمات اللوجستية والموانئ الإماراتية الأخرى لتقليل الاضطرابات ودعم استمرار حركة البضائع للعملاء."

يأتي هذا الانتقال في القيادة بعد تعيين عبد الله بن دميثان رئيساً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC) في فبراير 2026، مما يعزز التوافق الاستراتيجي عبر منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في دبي's.

من هو أحمد يوسف الحسن؟

شغل أحمد سابقاً منصب المدير المالي (CFO) لموانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي من عام 2021 إلى 2026. لديه أكثر من 23 عاماً من الخبرة الدولية في دبي وواشنطن العاصمة ولندن وهونغ كونغ، تشمل الخدمات اللوجستية والخزانة والعقارات والخدمات المصرفية.

منذ انضمامه إلى موانئ دبي العالمية في عام 2010، شغل أحمد مناصب عليا في خزينة المجموعة وتطوير الأعمال، كنائب للمدير المالي في لندن جيتواي بالمملكة المتحدة وفي هونغ كونغ كمدير مالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لموانئ دبي العالمية's.

يشغل أحمد حالياً عضوية مجلس إدارة عدة شركات في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وقد شغل سابقاً مناصب في مجالس إدارة وحدات أعمال موانئ دبي العالمية في كوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام والفلبين.