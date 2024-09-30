تمديد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 ديسمبر لبعض الشركات
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وتسوية ضريبة الشركات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2024. ويسري هذا الموعد النهائي الجديد على الفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 29 فبراير 2024.
يستهدف القرار الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إقامتهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو 2023 والذين لديهم سنة مالية تنتهي في أو قبل 29 فبراير 2024، مما أدى إلى فترة ضريبية أولى أقصر من المدة القياسية البالغة 12 شهرًا.
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني أن الهيئة أدركت "التحديات المحتملة التي تواجهها الشركات التي تكون فترات الضريبة الأولى على الشركات فيها أقل من عام، وأرجأت الموعد النهائي الذي يتعين على بعض دافعي الضرائب تقديم إقراراتهم الضريبية وتسوية ضريبة الشركات بحلوله".
وأضاف أن القرار "يعكس التزامنا المستمر بتعزيز بيئة ضريبية داعمة وعادلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشجع على الامتثال في الوقت المناسب مع تقليل الأعباء الضريبية".
يأتي ذلك بموجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 7 لسنة 2024 بشأن "تأجيل موعد تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة عن فترات ضريبية معينة" الصادر لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.
ودعت الهيئة كافة الخاضعين للضريبة إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات وكافة التشريعات والقرارات ذات الصلة، والمتوفرة على موقعها الإلكتروني.