تمديد تقديم الإقرارات الضريبية حتى 31 ديسمبر لبعض الشركات

يستهدف القرار الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إقامتهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو 2023 والذين لديهم سنة مالية تنتهي في أو قبل 29 فبراير 2024، مما أدى إلى فترة ضريبية أولى أقصر من المدة القياسية البالغة 12 شهرًا.