"تكنولوجيا العقارات"تُسرّع من بيع وشراء العقارات في دبي

لطالما كان شراء وبيع العقارات عملية بطيئة ومُرهقة في كثير من الأحيان، تتضمن أطرافًا متعددة، وأوراقًا رسمية، ومعاينة عقارية. لكن التكنولوجيا تُحرز تقدمًا ملحوظًا في تسريع وتسهيل معاملات العقارات. أهلاً بكم في عالم تكنولوجيا العقارات.

من أمثلة التكنولوجيا العقارية المُستخدمة بالفعل الجولات الافتراضية. ما بدأ كفيديوهات مُسجلة مسبقًا للعقار أصبح الآن بثًا حيًا بفضل تطبيقات البث المباشر مثل Zoom. الآن، يستخدم وكلاء العقارات الأكثر تطورًا نظارات الواقع الافتراضي (VR) لتوفير تجربة غامرة. يقول إيال آشور، مستشار المبيعات في شركة أكوا العقارية: "تخيل عالمًا يمكنك فيه، بصفتك مالك منزل مُحتمل، التجول في عقارك الجديد، سواءً كان قيد الإنشاء أو كنتَ في الخارج. هذا يُحدث نقلة نوعية".

يضيف فؤاد بكار، خبير تكنولوجيا العقارات والرئيس التنفيذي لشركة كورالي (كوراليتيكس سابقًا): "يقدم مطورون عقاريون مثل إعمار ودبي العقارية وداماك جولات افتراضية، حيث يمكنك التجول في الشرفات وتغيير التشطيبات أو مشاهدة كيف ينعكس ضوء غروب الشمس على غرفة معيشتك المستقبلية". ومع ذلك، يقتصر استخدام هذه التقنية بشكل أساسي على قطاعي العقارات الفاخرة والعقارات قيد الإنشاء، وفقًا لهيمانشو نيرانجاني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بروبرتي فايندر. ويضيف: "نستكشف أفضل السبل لتوسيع نطاق التجارب الغامرة، بهدف حل المشكلات الحقيقية، سواءً كانت قلق اتخاذ القرار، أو عدم القدرة على الزيارة شخصيًا، أو عدم الثقة في التصميم والإضاءة. لا نعتبر الواقع الافتراضي مجرد حيلة، بل نعتبره أداةً عمليةً عند دمجه في عملية اتخاذ القرار على نطاق أوسع".

التقييمات الفورية

ما هي التكنولوجيا العقارية التي تُحدث أكبر تأثير على كيفية شراء وبيع الناس لمنازلهم في الإمارات العربية المتحدة؟ يقول جاك سيلرز، مؤسس YallaValue، وهي منصة تقييم عقاري تُقدم تقديرات مجانية للعقارات في دبي: "المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُتيح للناس العاديين الوصول إلى بيانات مُحدثة للمعاملات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي". ويضيف: "سابقًا، كانت هذه المعلومات متاحة للوسطاء فقط، أما الآن فقد ساهمت في تكافؤ الفرص وجعلت المشترين والبائعين على دراية كاملة".

تُقدم أدوات مثل التقييم الذكي من دائرة الأراضي والأملاك تقييمات مدعومة حكوميًا في ثوانٍ. ويضيف سيلرز: "إذا اتفق الطرفان، يُمكن إتمام عملية البيع فورًا، دون الحاجة إلى وكيل أو مصرفي". ومن الحلول الأخرى أداة تقدير قيمة المنزل من بروبرتي فايندر، التي تُحلل متغيرات السوق المتعددة (بيانات المعاملات، مواصفات الوحدات) لتقديم تقييمات سريعة وتسعير قائم على خريطة حرارية، وهي مفيدة لكل من البائعين ومن يُقارنون بين الإيجار والشراء.