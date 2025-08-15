"تكنولوجيا العقارات"تُسرّع من بيع وشراء العقارات في دبي

لطالما كان شراء وبيع العقارات عملية بطيئة ومُرهقة في كثير من الأحيان، تتضمن أطرافًا متعددة، وأوراقًا رسمية، ومعاينة عقارية. لكن التكنولوجيا تُحرز تقدمًا ملحوظًا في تسريع وتسهيل معاملات العقارات. أهلاً بكم في عالم تكنولوجيا العقارات.
من أمثلة التكنولوجيا العقارية المُستخدمة بالفعل الجولات الافتراضية. ما بدأ كفيديوهات مُسجلة مسبقًا للعقار أصبح الآن بثًا حيًا بفضل تطبيقات البث المباشر مثل Zoom. الآن، يستخدم وكلاء العقارات الأكثر تطورًا نظارات الواقع الافتراضي (VR) لتوفير تجربة غامرة. يقول إيال آشور، مستشار المبيعات في شركة أكوا العقارية: "تخيل عالمًا يمكنك فيه، بصفتك مالك منزل مُحتمل، التجول في عقارك الجديد، سواءً كان قيد الإنشاء أو كنتَ في الخارج. هذا يُحدث نقلة نوعية".
يضيف فؤاد بكار، خبير تكنولوجيا العقارات والرئيس التنفيذي لشركة كورالي (كوراليتيكس سابقًا): "يقدم مطورون عقاريون مثل إعمار ودبي العقارية وداماك جولات افتراضية، حيث يمكنك التجول في الشرفات وتغيير التشطيبات أو مشاهدة كيف ينعكس ضوء غروب الشمس على غرفة معيشتك المستقبلية". ومع ذلك، يقتصر استخدام هذه التقنية بشكل أساسي على قطاعي العقارات الفاخرة والعقارات قيد الإنشاء، وفقًا لهيمانشو نيرانجاني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بروبرتي فايندر. ويضيف: "نستكشف أفضل السبل لتوسيع نطاق التجارب الغامرة، بهدف حل المشكلات الحقيقية، سواءً كانت قلق اتخاذ القرار، أو عدم القدرة على الزيارة شخصيًا، أو عدم الثقة في التصميم والإضاءة. لا نعتبر الواقع الافتراضي مجرد حيلة، بل نعتبره أداةً عمليةً عند دمجه في عملية اتخاذ القرار على نطاق أوسع".
ما هي التكنولوجيا العقارية التي تُحدث أكبر تأثير على كيفية شراء وبيع الناس لمنازلهم في الإمارات العربية المتحدة؟ يقول جاك سيلرز، مؤسس YallaValue، وهي منصة تقييم عقاري تُقدم تقديرات مجانية للعقارات في دبي: "المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُتيح للناس العاديين الوصول إلى بيانات مُحدثة للمعاملات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي". ويضيف: "سابقًا، كانت هذه المعلومات متاحة للوسطاء فقط، أما الآن فقد ساهمت في تكافؤ الفرص وجعلت المشترين والبائعين على دراية كاملة".
تُقدم أدوات مثل التقييم الذكي من دائرة الأراضي والأملاك تقييمات مدعومة حكوميًا في ثوانٍ. ويضيف سيلرز: "إذا اتفق الطرفان، يُمكن إتمام عملية البيع فورًا، دون الحاجة إلى وكيل أو مصرفي". ومن الحلول الأخرى أداة تقدير قيمة المنزل من بروبرتي فايندر، التي تُحلل متغيرات السوق المتعددة (بيانات المعاملات، مواصفات الوحدات) لتقديم تقييمات سريعة وتسعير قائم على خريطة حرارية، وهي مفيدة لكل من البائعين ومن يُقارنون بين الإيجار والشراء.
أنسبلاش
">
أطلقت شركة بيتر هومز مؤخرًا أداة تقييم فوري مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرنامجًا مساعدًا للذكاء الاصطناعي للوسطاء لتزويدهم ببيانات السوق الفورية أثناء التنقل. يقول ريتشارد وايند، عضو مجلس الإدارة: "يمكن، بل سيتم، أتمتة العديد من المهام اليومية الروتينية للوساطة، مما يتيح لأفضل الوسطاء التركيز على دعم عدد أكبر من العملاء".
يستخدم تطبيق Property Finder خوارزمية أسعار تُحلل قوائم العقارات المشابهة، وتُحدد الحد الأدنى والأقصى للسعر الواقعي للعقار. إذا كان سعر العقار أقل أو أعلى من السعر الحقيقي (بحوالي 5% من النطاق)، يُبلغ بذلك خبير العقارات المُشرف على العقار. يقول نيرانجاني: "تُساعد هذه البرامج على تقليل التشويش، وتُتيح معاملات أسرع وأكثر ذكاءً. نحن لا نعرض العقارات فحسب، بل نُساعد المستهلكين على اتخاذ القرار الصحيح بشكل أسرع".
من العقبات المحتملة الأخرى التي تُبطئ معاملات العقارات الرهن العقاري، ولكن يتم التغلب عليها بتطبيقات التكنولوجيا العقارية مثل هولو. يستخدم هذا التطبيق خوارزمية مدمجة في الأنظمة الخلفية لأكثر من 20 بنكًا في الإمارات العربية المتحدة لتسريع الإجراءات. يوضح مايكل هانتر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هولو: "بمجرد أن يُقدم المستخدم طلبه، تُجري المنصة عمليات تحقق فورية من الأهلية باستخدام معايير البنك الحالية، مثل الراتب ونوع العمل وتفاصيل العقار، لإنشاء قائمة مختصرة فورًا بعروض الرهن العقاري المُخصصة التي يُؤهلها المستخدم بالفعل".
من هنا، يتدخل مديرو الرهن العقاري الداخليون لتحليل القائمة المختصرة ومساعدة المشتري على تحديد المنتج الذي يقدم أفضل قيمة على المدى الطويل بناءً على أهدافه، سواءً كانت دفعات شهرية أقل، أو مرونة في السداد المبكر، أو أسرع جدول زمني للموافقة. "إذن، السرعة مدعومة بالتكنولوجيا، مع إضافة الرؤى البشرية."
من أهم فوائد الملكية الجزئية على بلوكتشين السيولة. حاليًا، يُعد تغيير عشرات الأسماء في سند الملكية باستمرار كابوسًا إداريًا.إيال عاشور، مستشار المبيعات في شركة أكوا بروبرتيز
تشتهر عمليات شراء العقارات بأنها ورقية وتتطلب الكثير من التوقيعات والأختام الشخصية. لكن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تُسجل الآن ما يقرب من نصف جميع مبيعات العقارات على نظام قائم على تقنية بلوكتشين. تخيل بلوكتشين كمستند جوجل مشترك ضخم للمعاملات - يمكن للجميع الاطلاع على المستند والتحقق منه عبر الإنترنت - دون الحاجة إلى مالك مركزي. تخطط دائرة الأراضي والأملاك لإضافة المزيد من المعاملات إلى بلوكتشين للتحقق من الملكية. وقد أطلقت تطبيق "دبي ريست" (اختصارًا لـ "المعاملات العقارية الذاتية"). وهي منصة رقمية تُعالج مجموعة واسعة من الخدمات والمعاملات العقارية وبيانات السوق في أداة واحدة سهلة الاستخدام.
يمكن للمشترين استخدام تطبيق "دبي ريست" لتحويل الأموال بأمان، بينما تُحدّث سند الملكية على تقنية بلوكتشين في الوقت الفعلي، مما يُقلل من المعاملات الورقية والتأخير بنسبة تصل إلى 30%، وفقًا لبيكار من شركة كورالي. في يونيو، تم تحويل شقة في كنسينغتون ووترز إلى رمز مميز في أقل من دقيقتين. ويوضح بيكار: "هذا ليس سريعًا فحسب، بل إنه ثوري. لا مزيد من أيام الانتظار بين الإيداع وصك الملكية، فجميع المعاملات قابلة للتتبع ومقاومة للتلاعب والاحتيال. يمكن للمشترين الدوليين إتمام الصفقات عن بُعد، ويتم التحقق من الهوية والتوقيعات الإلكترونية داخل التطبيق". كما بدأت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) في إصدار سند ملكية مميز عبر برنامج "مساحة تطور العقارات" (REES). ويتوقع وايند من شركة بيترهومز أن تُدخل مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) النظام نفسه لعقود الإيجار في الأشهر المقبلة.
مع ارتفاع أسعار العقارات، وخاصةً في دبي، يُقدّم بعض مُقدّمي الخدمات الآن نظام التملك الجزئي. هذا يعني إمكانية شراء جزء من العقار بدلاً من شرائه كاملاً. إحدى الشركات التي تُقدّم هذه الخدمة هي شركة Stake. كما تُقدّم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر منصة Prypco Mint، نوعًا من التملك الجزئي يُسمّى ترميز العقارات. يُمكنك شراء جزء من العقار، والذي يُخزّن على سلسلة الكتل (البلوك تشين) ويُوجد على شكل رمز رقمي. تُثبت هذه الأنظمة رواجًا كبيرًا. يقول آشور: "من أهم فوائد التملك الجزئي على سلسلة الكتل السيولة. حاليًا، يُعدّ تغيير عشرات الأسماء في سند الملكية باستمرار كابوسًا إداريًا".
أنسبلاش
يتوقع خبراء العقارات ظهور عدد من المواضيع في السنوات القادمة. من بينها وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يتوقع نيرانجاني من بروبرتي فايندر أن يصبحوا أكثر شيوعًا. "تخيل التفاعل مع واجهة صوتية أو دردشة تتعرف على تفضيلاتك، وتفهم الفروق الدقيقة المحلية، وتساعدك في البحث والمقارنة، وحتى بدء الأعمال الورقية، دون الحاجة إلى فتح تطبيق."
وقد يشهد تطور آخر معاملات بنقرة واحدة، مستوحاة من التجارة الإلكترونية، حيث تعمل الوحدات والهويات والمدفوعات التي تم التحقق منها على إنشاء نظام بيئي يسمح بإكمال اتفاقية الإيجار أو شراء منزل في دقائق.
لا تقتصر التكنولوجيا العقارية في الإمارات العربية المتحدة على رقمنة النماذج فحسب، بل تشمل إعادة النظر في رحلة الإسكان بأكملها. يرتكز نهج بروبرتي فايندر على التفكير المبدئي، وإتقان تصميم المنتجات على المدى الطويل، وتصميم أنظمة تُركّز على الذكاء الاصطناعي. نحن لا نلاحق التوجهات السائدة، بل نبني أساسًا لعشر سنوات قادمة في قطاع العقارات في المنطقة.
تسعى الإمارات العربية المتحدة جاهدةً لتصبح من أبرز الدول في العالم من حيث التركيز على التحول الرقمي، ويتصدر قطاعها العقاري المزدهر هذه الثورة الرقمية. ويضيف بيكار من شركة كورالي: "أصبحت دبي منصة عالمية لإطلاق العقارات الذكية. صكوك ملكية بتقنية بلوكتشين، وتقييمات فورية، وجولات افتراضية، وعقود ذكاء اصطناعي. سواء كنت تبحث عن عقار من نخلة جميرا أو باريس، يمكنك الآن معاينة العقار، وتسعيره، وتمويله، وامتلاكه، كل ذلك في يوم واحد".