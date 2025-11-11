تكريم 29 علامة تجارية بارزة في الإمارات يضيء سماء التميز والابتكار

شهد الخامس من نوفمبر حفلًا استثنائيًا أقيم بفندق ميديا روتانا في دبي للإعلام، حيث كرمت نخبة من أبرز العلامات التجارية في دولة الإمارات لإنجازاتها اللافتة في بناء الثقة، والابتكار، والريادة في السوق. الجلسة جمعت كوكبة من قادة القطاع ورواد التسويق، مؤكدة على أهمية الأداء المتميز الذي يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والابتكار.

تم تقييم العلامات التجارية المكرمة وفق معايير صارمة شملت السمعة، وولاء العملاء، والابتكار، والمساهمة الفعالة في القطاع الذي تنتمي إليه، مما جعل هذا التكريم رمزًا للتفوق المستدام في بيئة تنافسية متجددة.

وعبر مايك إنغليش، مدير "سوبر براندز الشرق الأوسط"، عن فخر الجميع بما تم تحقيقه، مشدداً على أن قصص النجاح هذه تمثل مصدر إلهام للمجتمع الاقتصادي وتعكس التزام الإمارات في ترسيخ ثقافة التميز.

وشملت قائمة المكرمين علامات رائدة في قطاعات متعددة، مثل AJMS Global، مزارع العين، الكبير، المنار مول، مجموعة الرستماني، ألبن كابيتال، أستر دي إم للرعاية الصحية، أكسيوم جلوبال، صيدلية بن سينا، بلو أوشن، عيادة د. جوي للأسنان، إيليت جروب القابضة، إيكويتي، جيباس، جنرال، هولاند بارك، InsuranceMarket.ae، إنفستو الإمارات، جوهرة للمجوهرات، كريستون مينون، لوبريكس، نانديز، إن إم سي للرعاية الصحية، نوبل، نيوتريدور، Piece of You، سوشيال كاش، سونيكهايف، وتوري.

أدار عملية التقييم مجلس متخصص من القادة والمتخصصين في مجال العلامات التجارية، أبرزهم سعود سالم المزروعي، جون براش، باراس شهدابوري، راجو مينون، ونيراج تيكشانداني، مما يعكس حرص الحدث على دقة معايير الجودة والشفافية في اختيار الأسماء.

يأتي هذا التكريم ليؤكد ريادة الإمارات في دعم الابتكار والتنافسية، ويبرز قوة العلامات التجارية التي تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المحلي وحضورها المتنامي على الخارطة العالمية.