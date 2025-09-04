تقنيات ذكية لفحص الأمتعة تسرّع الإجراءات في مطار دبي الدولي بحلول 2026

تشير إحصاءات مطارات دبي إلى أن عدد المسافرين في النصف الأول من 2025 بلغ 46 مليون مسافر – بزيادة 2.3% عن العام السابق، في أعلى رقم تسجله فترة نصف سنوية على الإطلاق. وفي الربع الثاني وحده، خدم المطار 22.5 مليون راكب، بزيادة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكان شهر أبريل الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار مع عبور 8 ملايين مسافر.