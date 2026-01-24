تقنيات الذكاء الاصطناعي تعيد تعريف مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية

يعد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف تجربة العملاء محورًا رئيسيًا مشتركًا. على سبيل المثال، يهدف التركيز المتزايد للقطاع’ على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تحويل العمليات الداخلية، ونمذجة المخاطر، والجهد الإداري، مما يؤدي في النهاية إلى خدمة أكثر انسيابية للعملاء، وامتثال تنظيمي أقوى للبنك. كتطبيق عملي، تقوم البنوك ببناء وكلاء محادثة جدد يستفيدون من الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنهم تحويل طريقة تفاعل العملاء مع مزوديهم الماليين وزيادة عدد الخدمات المتاحة عبر القنوات الرقمية. تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتنفيذ مجموعة من الأنشطة الإدارية: من العناية الواجبة بالعملاء، إلى معالجة القروض والبطاقات، إلى وظائف ضمان الجودة وتطوير النماذج.