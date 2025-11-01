تقلبات الذهب في دبي تُعد "تصحيحاً صحياً".. وخبراء يتوقعون استمرار التذبذب في الأسعار

أما في دبي، فتبدو الصورة أكثر تدرجاً. فمكانة الإمارة كمركز عالمي لتجارة الذهب وسوق رئيسية لتجزئة المجوهرات تعني أن تقلبات الأسعار تنعكس بسرعة على سلوك الشراء. وأفاد التجار بأن وتيرة الإقبال كانت مستقرة هذا الأسبوع، حيث اعتبر المتسوقون التراجع في الأسعار العالمية فرصة مواتية للشراء. ويتوقع بعض تجار التجزئة زيادة في الطلب مع اقتراب موسم الأعياد والزفاف، خاصة إذا استقرت الأسعار عند المستويات الحالية. عادة ما ينظر المشترون في الخليج، الذين يتميزون بحساسية تجاه الأسعار وحرص على القيمة، إلى انخفاض الأسعار كفرصة لا كتحذير.