تقرير: تأخر السداد يؤثر على 56% من المدفوعات بين الشركات في الإمارات
بحسب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عالجت الإمارات العام الماضي مدفوعات بقيمة تزيد على 18.84 تريليون درهم، منها 17.16 تريليون درهم عبر نظام تحويل الأموال التابع للبنك المركزي. ومع ذلك، فإن المدفوعات المؤجلة والمتأخرة لمدة 6 أشهر أو أكثر، تسبب مشاكل للشركات والصغيرة والمتناهية الصغر .
وبحسب مؤشر ممارسات الدفع لعام 2023 لشركة "أتراديوس"، فإن ما يصل إلى 56% من إجمالي المدفوعات بين الشركات (B-2-B) مقابل المنتجات والخدمات في الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 عبارة عن مدفوعات متأخرة بمتوسط حوالي 70 يوماً، مما يمثل ارتفاعاً من 53%. وذكر التقرير أن الدفع في الوقت المحدد انخفض إلى 33% العام الماضي مقارنة بـ 38% في عام 2022، بينما ارتفع حجم الديون المعدومة بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 11% في عام 2023، من 8% في عام 2022.
تتم معظم المعاملات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي باستخدام الشيكات أو نظام الدفع الفوري أو الخصم المباشر أو تحويل الأموال. وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 750 ألف شركة نشطة - تنتج ملايين الفواتير وتعالج أكثر من 1.31 تريليون درهم إماراتي سنوياً.
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن إجمالي عدد الشيكات التي تمت معالجتها عبر نظام مقاصة الشيكات بلغ 22.9 مليون شيك بقيمة 1.31 تريليون درهم، بزيادة قدرها 1.1% في الحجم و 3.14% في القيمة مقارنة بعام 2022.
وتواجه أغلب الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مشاكل التأخير في السداد، وتأخر سداد الشيكات مع وجود 3-6 أشهر من الرصيد المتبقي، وعدم السداد في الوقت المناسب، وعدم سداد المستحقات مما يؤثر على الشركات. وتستنزف هذه الشركات الموارد في استرداد الفواتير - وهي مشكلة بارزة في القطاع الخاص - بسبب الافتقار إلى بيئة منظمة توفر حسابات الضمان، باستثناء معاملات العقارات في دبي حيث يتم توجيه المدفوعات لشراء العقارات من خلال حسابات الضمان.
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن عدد المعاملات التي تمت عبر نظام الدفع الفوري التابع له بلغ 64.1 مليون معاملة بقيمة 164.7 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 101.2 مليار درهم عبر 38.3 مليون معاملة في عام 2022. وهذا لا يشمل صرف رواتب 5.9 مليون موظف في عام 2023.
ارتفع متوسط عدد العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور في الإمارات العربية المتحدة من 5.2 مليون في عام 2022 إلى 5.9 مليون في عام 2023، مع ارتفاع قيمة الرواتب المدفوعة إلى 296 مليار درهم مقارنة بـ 246 مليار درهم في عام 2022 - والتي يتم دفعها عادة بشكل شهري على أساس منتظم. وارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في نظام حماية الأجور في الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام الماضي إلى 306.450 من 275.680، مما يمثل زيادة بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2022.
سجل نظام التحويلات المالية للمصرف المركزي 89.5 مليون معاملة بقيمة إجمالية تبلغ 6.14 تريليون درهم لتحويلات الأفراد في العام 2023، بزيادة قدرها 20% في الحجم وزيادة قدرها 25% في القيمة مقارنة بعام 2022. وبلغ إجمالي التحويلات المؤسسية 674 ألف معاملة بقيمة 11 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 6.44% في الحجم و 41.3% في القيمة.
وبلغ إجمالي المعاملات التي تم إجراؤها عبر نظام الخصم المباشر 17.8 مليون معاملة بقيمة 106.9 مليار درهم في عام 2023، مع زيادة حجم المعاملات بنسبة 34% مقارنة بعام 2022، وارتفاع قيمة المعاملات بنسبة 23.7% سنوياً. كما تم إجراء ما يصل إلى 74.2 مليون معاملة بقيمة 120 مليار درهم من خلال نظام مقسم الإمارات الإلكتروني "UAE Switch" في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.7% في حجم المعاملات وزيادة بنسبة 11% في القيمة على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، عالج نظام بوابة الدفع الإلكتروني بالإمارات (UAEPGS) 2.4 مليون معاملة بقيمة إجمالية 8.95 مليار درهم في عام 2023.
وتعاني أغلب الشركات في المنطقة من التأخير في السداد، وتأخر سداد الشيكات مع وجود رصيد متبقي لمدة 3-6 أشهر، وعدم السداد في الوقت المحدد، وعدم سداد المستحقات، مما يؤثر على الشركات. وتستنزف هذه الشركات الموارد في استرداد الفواتير - وهي مشكلة رئيسية في القطاع الخاص. ويتراوح التأخير من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، بسبب الافتقار إلى الشفافية ونظام الضمان الموحد والمنظم الذي كان من الممكن أن يغير نظام الدفع بأكمله.
وأطلقت شركة "ترستين ليميتيد" "Trustin Limited"، و هي أول منصة ضمان رقمية في الإمارات، عملياتها مؤخراً بعد الحصول على ترخيص الخدمات المالية من هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ويمثل هذا الترخيص إنجازاً مهماً، حيث يعزز التزامها بالامتثال للأنظمة والابتكار في مجال خدمات الضمان. يؤدي تأمين مزود الخدمات المالية إلى جعل شركة "ترستين" أول منصة ضمان رقمية من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الكبير، وستعمل كشريك موثوق به للمؤسسات وعملاء التجزئة لحماية شراء وبيع السلع والخدمات.
وتهدف شركة "ترستين" إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على خدمات الضمان وتبسيطها، مما يجعلها متاحة من خلال منصة رقمية ملائمة. يزيل هذا الحل الطبيعة الحاجة إلى استغراق وقت طويل في خدمات الضمان المصرفية التقليدية.
تعمل "ترستين" ضمن النظام التنظيمي لهيئة تنظيم الخدمات المالية وتوفر الشفافية والأمان في الوقت الفعلي لجميع الأطراف المعنية، مما قد يؤدي إلى تجربة معاملات أكثر سلاسة وفعالية من حيث التكلفة للمستهلكين والشركات الصغيرة والمؤسسات. تخضع جميع الأطراف المشاركة في المعاملة لأعلى مستوى من عملية "اعرف عميلك/اعرف عملك" لضمان الالتزام والامتثال. وتوفر حماية وثقة معززة للمعاملات التجارية والتعاملات المالية مما يجعلها الخيار المفضل للمستخدمين النهائيين الذين يسعون إلى حلول ضمان موثوقة وشفافة.
وقال مؤمن أحمد، المؤسس المشارك ومدير محرك البحث لـ "ترستين": "يسعدنا أن نعلن عن هذا الإنجاز المهم لشركة "ترستين". مع الموافقة التنظيمية النهائية من هيئة تنظيم الخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي، نهدف إلى إنشاء نظام بيئي رقمي آمن وشفاف للشراء والبيع والدفع للأفراد والشركات في الاقتصاد. ستخدم الشركة كطرف محايد منظم لتسهيل المعاملات التجارية الكاملة من البداية إلى الختام من قبل جميع الأطراف المعنية. نشكر هيئة تنظيم الخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي على تقديمهم للدعم والإرشادات في تحقيق إنجازنا التنظيمي ".
تعالج شركة "ترستين" مشكلة رئيسية، وهي المخاطر المرتبطة بالتجارة المفتوحة، وخاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقطاع التجزئة. غالباً ما تفتقر هذه المعاملات إلى الأمان الذي توفره الأدوات المصرفية التقليدية مثل خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه نقص الأسس القانونية والشفافية والسلامة فيما يتعلق بالمدفوعات وتسليم السلع والخدمات.
توفر خدمات الضمان الرقمي من ترستين" مستوى معزز من الأمان والامتثال والشفافية، مما يضمن معاملات آمنة وفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وشركات التجزئة. مع ترستين"، يتم تخفيف المخاطر وبناء الثقة للشركات في أنشطتها التجارية.
وقال "برفيز أكرم صديقي"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Trustin.ae: "نحن سعداء برؤية الإطلاق الناجح لـ Trustin.ae كأول منصة محلية لخدمات الضمان الرقمي في المنطقة."
وأضاف: "تم إنشاء المنصة بالكامل من قبلنا باستخدام أحدث التقنيات وهي مدمجة على خدمات أمازون ويب "Amazon Web Service"، الإمارات العربية المتحدة لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات. كما أن التكامل السلس مع أحد أكبر البنوك في الإمارات العربية المتحدة، والذي ينظمه البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يحمي أموال العميل في حساب العميل المنفصل".