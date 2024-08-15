تقرير: تأخر السداد يؤثر على 56% من المدفوعات بين الشركات في الإمارات

وبحسب مؤشر ممارسات الدفع لعام 2023 لشركة "أتراديوس"، فإن ما يصل إلى 56% من إجمالي المدفوعات بين الشركات (B-2-B) مقابل المنتجات والخدمات في الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 عبارة عن مدفوعات متأخرة بمتوسط حوالي 70 يوماً، مما يمثل ارتفاعاً من 53%. وذكر التقرير أن الدفع في الوقت المحدد انخفض إلى 33% العام الماضي مقارنة بـ 38% في عام 2022، بينما ارتفع حجم الديون المعدومة بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 11% في عام 2023، من 8% في عام 2022.