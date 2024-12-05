تقرير الاستدامة 2023 من "كلداري إخوان": خطوات نحو مستقبل مستدام
أصدرت مجموعة كلداري إخوان، المجموعة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1960، تقرير الاستدامة لعام 2023.
يسلط هذا التقرير الشامل الضوء على رحلة كلداري والتزامها بالممارسات المستدامة، مع التركيز على التزامها بالحد من التأثير البيئي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز أطر الحوكمة القوية.
وقال محمد كلداري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المشارك للمجموعة: "يعكس تقرير الاستدامة لهذا العام تطورنا المستمر ونهجنا القائم على تحقيق الأهداف، إن الاستدامة ليست مجرد أولوية بالنسبة لنا؛ بل هي الأساس لكيفية عملنا وابتكارنا ومساهمتنا في المجتمع. إن التزامنا بالشفافية والتحسين المستمر يوجهنا بينما نتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية والوطنية، مما يلهم التغيير داخل صناعاتنا ومجتمعاتنا".
ويقدم تقرير الاستدامة لعام 2023، الذي يحمل بفخر ختم مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، نظرة عامة شاملة على مبادرات المجموعة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وتشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
• القيادة البيئية: تعزيز العمليات الموفرة للطاقة وتقليل بصمتنا البيئية.
• التأثير المجتمعي: دعم المبادرات التي تعمل على تعزيز التعليم والصحة والرفاهية العامة.
• تمكين الموظفين: تعزيز مكان عمل متنوع وشامل وموجه نحو النمو.
• التميز في الحوكمة: تعزيز الشفافية والأخلاقيات واتخاذ القرارات المسؤولة.
• الابتكار التعاوني: الشراكة لدفع التقدم المستدام عبر الصناعات.
وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مستدام وأطر عالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يسلط هذا التقرير الضوء على الخطوات التي قطعتها المجموعة في معالجة القضايا الحرجة مثل تغير المناخ، وتخفيف الانبعاثات الكربونية، ورفاهية المجتمع. ويعكس هذا التقرير جهوداً موحدة عبر جميع الأقسام ووحدات الأعمال، مع مساهمات تشمل الطاقة المتجددة، وممارسات سلسلة التوريد المستدامة، وبرامج الموظفين المبتكرة.
وأضاف محمد كلداري: "نحن فخورون بإظهار كيف تبنت فرقنا وشركاؤنا الاستدامة باعتبارها مسؤولية مشتركة. ومن خلال التعاون والابتكار، نهدف إلى إلهام الآخرين لتبني ممارسات مستدامة والمساهمة في مستقبل أكثر مسؤولية بيئيًا واجتماعيًا".