تقرير الاستدامة 2023 من "كلداري إخوان": خطوات نحو مستقبل مستدام

وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل مستدام وأطر عالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، يسلط هذا التقرير الضوء على الخطوات التي قطعتها المجموعة في معالجة القضايا الحرجة مثل تغير المناخ، وتخفيف الانبعاثات الكربونية، ورفاهية المجتمع. ويعكس هذا التقرير جهوداً موحدة عبر جميع الأقسام ووحدات الأعمال، مع مساهمات تشمل الطاقة المتجددة، وممارسات سلسلة التوريد المستدامة، وبرامج الموظفين المبتكرة.