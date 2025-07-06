تغييرات جديدة في كتابة البيان الشخصي للطلاب المتقدمين للدراسة في المملكة المتحدة

أعلنت هيئة القبول الجامعي في المملكة المتحدة (UCAS) عن تغييرات مهمة في طريقة كتابة البيان الشخصي للطلاب المتقدمين للجامعات بدءًا من سبتمبر 2025. لم يعد البيان عبارة عن مقال واحد حر يصل طوله إلى 4000 حرف، بل أصبح يتألف من ثلاثة أسئلة منفصلة يجب على الطالب الإجابة عنها، مع الحفاظ على نفس الطول الإجمالي.

الأسئلة الجديدة هي:

لماذا ترغب في دراسة هذا التخصص أو المادة؟

يركز هذا السؤال على دوافع الطالب واهتمامه بالتخصص، مع ضرورة توضيح أسباب اختياره بشكل فريد ومحدد، بعيدًا عن الإجابات العامة. كيف ساعدتك مؤهلاتك ودراستك في الاستعداد لهذا التخصص؟

يُطلب من الطالب أن يبرز معرفته ومهاراته المكتسبة من خلال دراسته الأكاديمية، مع تقديم أمثلة واضحة مثل المشاريع أو الدورات أو المسابقات التي تعزز تحضيره. ما الأنشطة الأخرى التي قمت بها خارج التعليم، وكيف ساعدتك في التحضير؟

تتيح هذه الإجابة الفرصة للطالب لعرض خبراته اللامنهجية مثل التدريب، التطوع، البرامج الصيفية، أو أدوار القيادة، مع ربطها بالتخصص المرغوب.

رغم التغيير في الشكل، يظل الهدف من البيان الشخصي نفسه: إظهار رؤية وخبرات مميزة تعكس استعداد الطالب للدراسة الجامعية. ينصح الطلاب بالبدء مبكرًا في بناء ملفهم الشخصي عبر المشاركة في أنشطة ذات صلة، واستخدام أمثلة واضحة ومحددة في إجاباتهم، مع مراجعة البيان عدة مرات لضمان الوضوح والدقة وخلوه من الأخطاء.

كما يُنصح بالاستعانة بخبراء الإرشاد الأكاديمي لمساعدتهم في صياغة بيان شخصي قوي ومقنع يزيد فرص قبولهم في الجامعات البريطانية.