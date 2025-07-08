تعطل نظام الأنصاري للصرافة يوقف تحويلات المقيمين ويثير قلق العائلات

"مشكلة فنية بسيطة"

وفي بيان أرسلته إلى صحيفة خليج تايمز يوم الاثنين، قالت شركة الأنصاري للصرافة: "في يوم السبت 5 يوليو، تم تحديد مشكلة فنية بسيطة أثرت على معالجة بعض المعاملات المالية في شركة الأنصاري للصرافة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع، مما أدى إلى تحويل غير مقصود للأموال إلى عدد صغير من حسابات العملاء".

وقالت شركة الأنصاري للصرافة إن فريقها استجاب على الفور بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية ذات الصلة، وتم استرداد الغالبية العظمى من المبالغ بنجاح.

وأكدت الشركة أن المعاملات اليومية المنتظمة لم تتأثر بهذا الحادث وتستمر في المعالجة كالمعتاد، مشيرة إلى أنه "يتم تنفيذ تدابير وقائية إضافية لتعزيز أنظمتنا بشكل أكبر ومنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل".

كما قدمت شركة الأنصاري للصرافة اعتذارها "عن أي إزعاج قد يكون سببه ذلك للمتضررين، وشكرت جميع الأطراف على تعاونهم وتفهمهم".

أكدت مكالمة سريعة أجرتها صحيفة "خليج تايمز" مع أحد فروع الأنصاري للصرافة يوم الاثنين وجود "خلل فني" في النظام يوم السبت. وأضاف الموظفون: "تسبب الخلل في تأخير معالجة المعاملات. عاد النظام إلى طبيعته اليوم (الاثنين)، ولكن قد يواجه بعض العملاء بعض التأخير بسبب تراكم المعاملات خلال عطلة نهاية الأسبوع".

"لقد تعرضت لعقوبة"

قال مارلون، وهو مغترب فلبيني يستخدم خدمات الأنصاري للصرافة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إنها المرة الأولى التي يواجه فيها تأخيرًا في إرسال الأموال إلى الفلبين في الخامس من يوليو. وأضاف لصحيفة "خليج تايمز": "للأسف، كان التوقيت سيئًا للغاية، فلم أتمكن من سداد رسوم مدرسة ابني قبل الموعد النهائي. وبسبب هذا التأخير، تكبدتُ غرامة تأخير في السداد" .

زي، وهي مغتربة كينية مقيمة في دبي، واجهت أيضًا تأخيرًا في إرسال الأموال لتغطية نفقات والدتها الطبية. قالت: "أرسل شهريًا حوالي 500 درهم إماراتي لأدوية والدتي لعلاج السكري وارتفاع ضغط الدم. لا ينبغي أن يتأخر استلامها للمال، فهو بالغ الأهمية لحالتها الصحية".

ولا يزال مارلون وزي ينتظران تأكيدًا من عائلتيهما بشأن حصولهما على الأموال.

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