تعطل نظام الأنصاري للصرافة يوقف تحويلات المقيمين ويثير قلق العائلات

أفاد بعض المقيمين في الإمارات الذين أرسلوا تحويلات مالية خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر الأنصاري للصرافة، في 7 يوليو/تموز، بأن عائلاتهم في الوطن لم تستلم أموالهم بعد. وتأخرت المعاملات، التي كان من المفترض أن تُنجز في دقائق، لأكثر من 48 ساعة لدى بعض العملاء.
وقد حدث التأخير، الناجم عن خلل فني، في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، عندما أرسل العديد من المغتربين - بعد حصولهم على رواتبهم الشهرية - الأموال إلى أوطانهم المخصصة لنفقات المنزل والتعليم والإيجار والفواتير الطبية وغيرها من النفقات.
وقال المغترب الهندي س.ب. لصحيفة خليج تايمز : "لا تزال الأموال التي أرسلتها مساء السبت راكدة في نظام الأنصاري للصرافة لديهم". وأضاف: "تحققتُ منهم أمس (6 يوليو/تموز) وأرجعوا السبب إلى انهيار نظام التحويل الإلكتروني الوطني للأموال. تحققتُ مجددًا اليوم (الاثنين) ولم يُضاف المبلغ بعد إلى حساب عائلتي المصرفي في الهند".
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
"اتصلت بفرع الأنصاري في دبي واعترف الموظفون بمواجهتهم لبعض "المشاكل الفنية" وأكدوا أن النظام سيعود للعمل قريبًا"، كما أشار المقيم الهندي المقيم في دبي.
وفي بيان أرسلته إلى صحيفة خليج تايمز يوم الاثنين، قالت شركة الأنصاري للصرافة: "في يوم السبت 5 يوليو، تم تحديد مشكلة فنية بسيطة أثرت على معالجة بعض المعاملات المالية في شركة الأنصاري للصرافة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع، مما أدى إلى تحويل غير مقصود للأموال إلى عدد صغير من حسابات العملاء".
وقالت شركة الأنصاري للصرافة إن فريقها استجاب على الفور بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية ذات الصلة، وتم استرداد الغالبية العظمى من المبالغ بنجاح.
وأكدت الشركة أن المعاملات اليومية المنتظمة لم تتأثر بهذا الحادث وتستمر في المعالجة كالمعتاد، مشيرة إلى أنه "يتم تنفيذ تدابير وقائية إضافية لتعزيز أنظمتنا بشكل أكبر ومنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل".
كما قدمت شركة الأنصاري للصرافة اعتذارها "عن أي إزعاج قد يكون سببه ذلك للمتضررين، وشكرت جميع الأطراف على تعاونهم وتفهمهم".
أكدت مكالمة سريعة أجرتها صحيفة "خليج تايمز" مع أحد فروع الأنصاري للصرافة يوم الاثنين وجود "خلل فني" في النظام يوم السبت. وأضاف الموظفون: "تسبب الخلل في تأخير معالجة المعاملات. عاد النظام إلى طبيعته اليوم (الاثنين)، ولكن قد يواجه بعض العملاء بعض التأخير بسبب تراكم المعاملات خلال عطلة نهاية الأسبوع".
قال مارلون، وهو مغترب فلبيني يستخدم خدمات الأنصاري للصرافة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إنها المرة الأولى التي يواجه فيها تأخيرًا في إرسال الأموال إلى الفلبين في الخامس من يوليو. وأضاف لصحيفة "خليج تايمز": "للأسف، كان التوقيت سيئًا للغاية، فلم أتمكن من سداد رسوم مدرسة ابني قبل الموعد النهائي. وبسبب هذا التأخير، تكبدتُ غرامة تأخير في السداد" .
زي، وهي مغتربة كينية مقيمة في دبي، واجهت أيضًا تأخيرًا في إرسال الأموال لتغطية نفقات والدتها الطبية. قالت: "أرسل شهريًا حوالي 500 درهم إماراتي لأدوية والدتي لعلاج السكري وارتفاع ضغط الدم. لا ينبغي أن يتأخر استلامها للمال، فهو بالغ الأهمية لحالتها الصحية".
ولا يزال مارلون وزي ينتظران تأكيدًا من عائلتيهما بشأن حصولهما على الأموال.
تُعرف الأنصاري للصرافة بأنها "أكبر شركة تحويل وصرف عملات أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وهي شركة تابعة لشركة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع. تقدم الشركة تحويلات مالية فورية عبر الإنترنت إلى الهند وعدة دول أخرى، بما في ذلك الفلبين وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ومصر والمملكة المتحدة وغيرها.
وفقًا لموقعها الإلكتروني، تمتلك شركة الأنصاري للصرافة "شبكة تضم أكثر من 260 فرعًا، ويعمل بها أكثر من 4000 موظف متعدد اللغات، يخدمون أكثر من 3 ملايين عميل شهريًا بخدمة سريعة وموثوقة وفعالة وبأسعار تنافسية للغاية". كما تمتلك الشركة تطبيقًا للهواتف المحمولة يساهم بنحو 14% من إجمالي عدد المعاملات.
تحظى شركة الأنصاري للصرافة بشعبية واسعة بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل حملتها الترويجية السنوية "مليونير الأنصاري" بقيمة مليون درهم. وقد فاز ألبرت ريوفلوريدو، وهو عميل فلبيني مقيم في الإمارات منذ 12 عامًا، بجائزة هذا العام. وقد استقطبت هذه الحملة، التي استمرت من 1 مارس إلى 29 مايو، ملايين المشاركين الذين دخلوا السحب بإجراء معاملات مؤهلة عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية.
تُعدّ الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مُرسِل للتحويلات المالية في العالم، بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. في العام الماضي، أرسل المغتربون الهنود المقيمون في الإمارات 21.6 مليار دولار أمريكي إلى الهند، أي ما يعادل 19.2% من إجمالي التدفقات الدولارية، مما يضع الإمارات في المرتبة الثانية من حيث حجم التحويلات المالية العالمية بعد الولايات المتحدة.
وفي عام 2024، أرسل العمال الفلبينيون في الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 1.52 مليار دولار في تحويلات نقدية إلى الفلبين، وفقًا لـ Statista.