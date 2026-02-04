تعطل "شات جي بي تي" يؤثر على آلاف المستخدمين

في ذروة الانقطاع، أبلغ أكثر من 13,000 مستخدم عن مشكلات مثل رسائل الخطأ، أو فشل الاستجابات، أو عدم تحميل الروبوت الدردشة على الإطلاق. بحلول الساعة 01:33 صباحًا بتوقيت الإمارات، انخفضت هذه التقارير إلى ما يزيد قليلاً عن 300، مما يشير إلى أن الانقطاع قد تم حله إلى حد كبير.