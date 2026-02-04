تعطل "شات جي بي تي" يؤثر على آلاف المستخدمين

عاد "شات جي بي تي" للعمل يوم الأربعاء بعد انقطاع قصير عطل الوصول لآلاف المستخدمين عبر مناطق متعددة، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند. وفقًا لموقع Downdetector لتتبع الانقطاعات، ارتفعت تقارير المشاكل بشكل حاد قبل أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية في وقت لاحق من اليوم. أكدت OpenAI، الشركة المطورة لـ ChatGPT، أنها حددت المشكلة وطبقت الإصلاحات وأعادت الخدمات المتأثرة.
قالت OpenAI، الشركة الأم لـ ChatGPT: "لقد حددنا المشكلة، وطبقنا التخفيفات اللازمة ونراقب التعافي."
في ذروة الانقطاع، أبلغ أكثر من 13,000 مستخدم عن مشكلات مثل رسائل الخطأ، أو فشل الاستجابات، أو عدم تحميل الروبوت الدردشة على الإطلاق. بحلول الساعة 01:33 صباحًا بتوقيت الإمارات، انخفضت هذه التقارير إلى ما يزيد قليلاً عن 300، مما يشير إلى أن الانقطاع قد تم حله إلى حد كبير.
هل ChatGPT معطل حاليًا؟
لا. اعتبارًا من آخر تحديث، عاد ChatGPT للعمل بشكل طبيعي.
متى بدأ انقطاع خدمة ChatGPT؟
بدأ الانقطاع في وقت سابق يوم الثلاثاء، عندما بدأ المستخدمون في الولايات المتحدة والهند بالإبلاغ عن مشاكل في الوصول إلى الخدمة على Downdetector.
هل الانقطاع عالمي أم في دول معينة فقط؟
أثر الانقطاع بشكل أساسي على المستخدمين في الولايات المتحدة والهند. لم يكن هناك ما يشير إلى انقطاع عالمي كامل.
كيف أتحقق من الحالة الرسمية لـ ChatGPT’؟
يمكن للمستخدمين التحقق من صفحة الحالة الرسمية لـ OpenAI’ أو مراقبة التحديثات من حسابات OpenAI’ على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات في الوقت الفعلي.
ماذا تعني “معدلات الخطأ المرتفعة”؟
تشير “معدلات الخطأ المرتفعة” ببساطة إلى تكرار حدوث الأخطاء. بعبارة أخرى، هذا يعني وجود الكثير من المشاكل في الخادم.
هل عاد ChatGPT للعمل الآن؟
نعم. أكدت OpenAI أنها طبقت إجراءات تخفيف وتراقب التعافي، مع استعادة الخدمات.
هل تعطل ChatGPT في الإمارات أيضًا؟
لم تشِر تقارير واسعة النطاق إلى انقطاع كبير في الخدمة في الإمارات.