تعطل "إنستغرام" يطال آلاف المستخدمين الأمريكيين

أظهر Downdetector، الذي يتتبع الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير المستخدمين من مصادر متعددة، أن غالبية الشكاوى كانت مرتبطة بموقع إنستغرام’ على الويب بدلاً من تطبيق الهاتف المحمول الخاص به. أبلغ العديد من المستخدمين عن صعوبة في تحميل الصفحات، أو رسائل خطأ، أو عدم القدرة على الوصول إلى خلاصاتهم عبر متصفحات سطح المكتب.