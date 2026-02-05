تعطل "إنستغرام" يطال آلاف المستخدمين الأمريكيين

واجه آلاف المستخدمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة اضطرابات في إنستغرام مساء الأربعاء بعد أن تعرضت خدمة التواصل الاجتماعي الشهيرة لشركة ميتا بلاتفورمز’ لانقطاع قصير ولكنه واسع النطاق.
وفقًا لموقع Downdetector.com لتتبع الانقطاعات، بدأت تقارير مشاكل إنستغرام في الارتفاع حوالي الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي. في ذروة الانقطاع، أبلغ 10,108 مستخدمين عن مشاكل في الوصول إلى المنصة، مما يشير إلى فشل كبير ولكنه قصير الأمد في الخدمة.
أظهر Downdetector، الذي يتتبع الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير المستخدمين من مصادر متعددة، أن غالبية الشكاوى كانت مرتبطة بموقع إنستغرام’ على الويب بدلاً من تطبيق الهاتف المحمول الخاص به. أبلغ العديد من المستخدمين عن صعوبة في تحميل الصفحات، أو رسائل خطأ، أو عدم القدرة على الوصول إلى خلاصاتهم عبر متصفحات سطح المكتب.
بينما أثار الارتفاع في تقارير الانقطاع قلق المستخدمين، بدا أن المشكلة قد حُلت بسرعة. بحلول حوالي الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، انخفض عدد الحوادث المبلغ عنها بشكل حاد، مما يشير إلى أن خدمات إنستغرام قد استُعيدت إلى حد كبير في غضون ساعة من ذروة الانقطاع.
خلال الانقطاع، لجأ المستخدمون المحبطون إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وخاصة X (تويتر سابقًا)، لمشاركة لقطات شاشة لرسائل الخطأ والتعبير عن مخاوفهم. تساءل بعض المستخدمين عما إذا كانت المشكلة واسعة النطاق، بينما تكهن آخرون حول أعطال فنية محتملة من جانب ميتا’.
لم تصدر ميتا بلاتفورمز بعد تفسيرًا مفصلاً بشأن سبب الانقطاع. ومع ذلك، فإن انقطاعات الخدمة القصيرة التي تؤثر على أعداد كبيرة من المستخدمين ليست غير شائعة لمنصات التواصل الاجتماعي الكبرى، نظرًا لحجمها.