تعرفة جديدة لسيارات الأجرة في عجمان لشهر نوفمبر

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن تحديد أجرة التاكسي لشهر نوفمبر المقبل بـ 1.75 درهم لكل كيلومتر، بانخفاض 2 فلسين عن أجرة أكتوبر البالغة 1.77 درهم لكل كيلومتر.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من نوفمبر. وبالمقارنة مع أسعار أكتوبر، انخفضت الأسعار بما يصل إلى 15 فلسًا للتر.
سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر وهي على النحو التالي:
سيبلغ سعر لتر البنزين سوبر 98 2.63 درهم، مقارنة بـ 2.77 درهم في أكتوبر.
سيبلغ سعر لتر البنزين الخاص 95 نحو 2.51 درهم، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.66 درهم.
وسيبلغ سعر لتر البنزين إي بلس 91 نحو 2.44 درهم، مقارنة بـ 2.58 درهم للتر في أكتوبر.
سيتم فرض رسوم على الديزل بمبلغ 2.67 درهم لكل لتر، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 2.71 درهم.
اعتمادًا على نوع السيارة التي تقودها، فإن ملء خزان الوقود بالكامل في نوفمبر سيكلفك ما بين 7 إلى 11.11 درهمًا أقل من الشهر الماضي.