تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات تشمل إعفاءات جديدة

وقالت الهيئة إن هذه التغييرات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحسين البيئة الضريبية في دولة الإمارات، بهدف تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.